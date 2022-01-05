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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Это будут первые поединки итальянского первенства в 2022 году.

Чемпионат Италии по футболу возвращается после рождественско-новогодней паузы. В четверг, 6 января, состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Значительное внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку между "Дженоа" Андрея Шевченко и "Сассуоло" - командой, которую еще в прошлом сезоне возглавлял нынешний коуч донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В первых семи встречах Серии А под руководством Шевченко "грифоны" пять раз проиграли и дважды сыграли вничью. Генуэзская команда идет в зоне вылета на 18-м месте, надеясь в новом году исправить свое затруднительное положение.

В свою очередь, "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского будет противостоять "Торино".

Центральными же в этом туре станут битвы грандов: "Милан" - "Рома" и "Ювентус" - "Наполи".

  • После 19 туров в чемпионате лидирует "Интер" (46 баллов). Вторую строчку занимает "Милан" (42 очка), "Наполи" идет следом (39 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (38). "Ювентус" с 34 баллами располагается на пятой позиции.
  • Поединки 21-го тура Серии А состоятся 9 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Четверг, 6 января
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ИНТЕР
13:30 САМПДОРИЯ   _:_   КАЛЬЯРИ
15:30 ЛАЦИО   _:_   ЭМПОЛИ
15:30 СПЕЦИЯ   _:_   ВЕРОНА
17:30 АТАЛАНТА   _:_   ТОРИНО
17:30 САССУОЛО   _:_   ДЖЕНОА
19:30 МИЛАН   _:_   РОМА
19:30 САЛЕРНИТАНА   перенесен   ВЕНЕЦИЯ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 19 тура

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