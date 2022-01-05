Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

Это будут первые поединки итальянского первенства в 2022 году.
Чемпионат Италии по футболу возвращается после рождественско-новогодней паузы. В четверг, 6 января, состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Значительное внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку между "Дженоа" Андрея Шевченко и "Сассуоло" - командой, которую еще в прошлом сезоне возглавлял нынешний коуч донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
В первых семи встречах Серии А под руководством Шевченко "грифоны" пять раз проиграли и дважды сыграли вничью. Генуэзская команда идет в зоне вылета на 18-м месте, надеясь в новом году исправить свое затруднительное положение.
В свою очередь, "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского будет противостоять "Торино".
Центральными же в этом туре станут битвы грандов: "Милан" - "Рома" и "Ювентус" - "Наполи".
- После 19 туров в чемпионате лидирует "Интер" (46 баллов). Вторую строчку занимает "Милан" (42 очка), "Наполи" идет следом (39 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (38). "Ювентус" с 34 баллами располагается на пятой позиции.
- Поединки 21-го тура Серии А состоятся 9 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Четверг, 6 января
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ИНТЕР
|13:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|15:30
|ЛАЦИО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|15:30
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|17:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРИНО
|17:30
|САССУОЛО
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:30
|МИЛАН
|_:_
|РОМА
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|перенесен
|ВЕНЕЦИЯ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|НАПОЛИ