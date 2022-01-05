Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

Это будут первые поединки итальянского первенства в 2022 году.

Чемпионат Италии по футболу возвращается после рождественско-новогодней паузы. В четверг, 6 января, состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Значительное внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку между "Дженоа" Андрея Шевченко и "Сассуоло" - командой, которую еще в прошлом сезоне возглавлял нынешний коуч донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В первых семи встречах Серии А под руководством Шевченко "грифоны" пять раз проиграли и дважды сыграли вничью. Генуэзская команда идет в зоне вылета на 18-м месте, надеясь в новом году исправить свое затруднительное положение.

В свою очередь, "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского будет противостоять "Торино".

Центральными же в этом туре станут битвы грандов: "Милан" - "Рома" и "Ювентус" - "Наполи".

После 19 туров в чемпионате лидирует "Интер" (46 баллов). Вторую строчку занимает "Милан" (42 очка), "Наполи" идет следом (39 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (38). "Ювентус" с 34 баллами располагается на пятой позиции.

Поединки 21-го тура Серии А состоятся 9 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 19 тура