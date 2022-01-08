Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Все игры запланированы на один день.
В воскресенье, 9 января, состоятся матчи 21 тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
"Дженоа" Андрея Шевченко встретится с другой командой, претендующей на вылет из элитного дивизиона - "Специей" арендованного у "Аталанты" украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Центральными же в этом туре станут противостояния "Рома" - "Ювентус" и "Интер" - "Лацио".
Сразу три поединка перенесены из-за COVID-19. В частности, не сможет состояться игра "Аталанты" украинца Руслана Малиновского против "Удинезе".
- После 20 туров в чемпионате лидирует "Интер" (46 баллов), который имеет матч в запасе. Второе место занимает "Милан" (45 очков), "Наполи" идет следом (40 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (38, игра в запасе). "Ювентус" с 35 баллами располагается на пятой позиции.
- Поединки 22-го тура Серии А состоятся 15-17 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Воскресенье, 9 января
|13:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|МИЛАН
|15:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САССУОЛО
|15:30
|КАЛЬЯРИ
|перенесено
|БОЛОНЬЯ
|15:30
|ТОРИНО
|перенесено
|ФИОРЕНТИНА
|17:30
|НАПОЛИ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|17:30
|УДИНЕЗЕ
|перенесено
|АТАЛАНТА
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:30
|РОМА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЛАЦИО