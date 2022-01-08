Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Все игры запланированы на один день.

В воскресенье, 9 января, состоятся матчи 21 тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

"Дженоа" Андрея Шевченко встретится с другой командой, претендующей на вылет из элитного дивизиона - "Специей" арендованного у "Аталанты" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Центральными же в этом туре станут противостояния "Рома" - "Ювентус" и "Интер" - "Лацио".

Сразу три поединка перенесены из-за COVID-19. В частности, не сможет состояться игра "Аталанты" украинца Руслана Малиновского против "Удинезе".

После 20 туров в чемпионате лидирует "Интер" (46 баллов), который имеет матч в запасе. Второе место занимает "Милан" (45 очков), "Наполи" идет следом (40 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (38, игра в запасе). "Ювентус" с 35 баллами располагается на пятой позиции.

Поединки 22-го тура Серии А состоятся 15-17 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 20 тура