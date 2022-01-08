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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Все игры запланированы на один день.

В воскресенье, 9 января, состоятся матчи 21 тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

"Дженоа" Андрея Шевченко встретится с другой командой, претендующей на вылет из элитного дивизиона - "Специей" арендованного у "Аталанты" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Центральными же в этом туре станут противостояния "Рома" - "Ювентус" и "Интер" - "Лацио".

Сразу три поединка перенесены из-за COVID-19. В частности, не сможет состояться игра "Аталанты" украинца Руслана Малиновского против "Удинезе".

  • После 20 туров в чемпионате лидирует "Интер" (46 баллов), который имеет матч в запасе. Второе место занимает "Милан" (45 очков), "Наполи" идет следом (40 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (38, игра в запасе). "Ювентус" с 35 баллами располагается на пятой позиции.
  • Поединки 22-го тура Серии А состоятся 15-17 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Воскресенье, 9 января
13:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   МИЛАН
15:30 ЭМПОЛИ   _:_   САССУОЛО
15:30 КАЛЬЯРИ   перенесено   БОЛОНЬЯ
15:30 ТОРИНО   перенесено   ФИОРЕНТИНА
17:30 НАПОЛИ   _:_   САМПДОРИЯ
17:30 УДИНЕЗЕ   перенесено   АТАЛАНТА
19:30 ДЖЕНОА   _:_   СПЕЦИЯ
19:30 РОМА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ВЕРОНА   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 ИНТЕР   _:_   ЛАЦИО

Таблица Серии А после 20 тура

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