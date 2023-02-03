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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Украшением тура станет миланское дерби.

4 – 7 февраля состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется поединком между абсолютным аутсайдером лиги – "Кремонезе" – и "Лечче".

В воскресенье лидер чемпионата – "Наполи" – приедет в гости к "Специи", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.

В тот же день в центральном матче туре сойдутся "Интер" и "Милан".

Завершится тур во вторник, 7 февраля, выездным поединком "Ювентуса" против "Салернитаны". Добавим, что в январе 2023 года туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинаций.

  • После 20-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 53 очка. Далее расположились "Интер" (40), "Лацио" (38), "Аталанта" (38) и "Милан" (38).
  • Поединки 22-го тура Серии А состоятся 10 – 13 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Суббота, 4 февраля
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 РОМА   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 САССУОЛО   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 5 февраля
13:30 СПЕЦИЯ   _:_   НАПОЛИ
16:00 ТОРИНО   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ИНТЕР   _:_   МИЛАН
Понедельник, 6 февраля
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦИО
21:45 МОНЦА   _:_   САМПДОРИЯ
Вторник, 7 февраля
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 20 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
87
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