Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

Украшением тура станет миланское дерби.
4 – 7 февраля состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется поединком между абсолютным аутсайдером лиги – "Кремонезе" – и "Лечче".
В воскресенье лидер чемпионата – "Наполи" – приедет в гости к "Специи", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.
В тот же день в центральном матче туре сойдутся "Интер" и "Милан".
Завершится тур во вторник, 7 февраля, выездным поединком "Ювентуса" против "Салернитаны". Добавим, что в январе 2023 года туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинаций.
- После 20-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 53 очка. Далее расположились "Интер" (40), "Лацио" (38), "Аталанта" (38) и "Милан" (38).
- Поединки 22-го тура Серии А состоятся 10 – 13 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Суббота, 4 февраля
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 5 февраля
|13:30
|СПЕЦИЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 6 февраля
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Вторник, 7 февраля
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблица Серии А после 20 тура
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