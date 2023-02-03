Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Италии по футболу

4 – 7 февраля состоятся матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется поединком между абсолютным аутсайдером лиги – "Кремонезе" – и "Лечче".

В воскресенье лидер чемпионата – "Наполи" – приедет в гости к "Специи", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.

В тот же день в центральном матче туре сойдутся "Интер" и "Милан".

Завершится тур во вторник, 7 февраля, выездным поединком "Ювентуса" против "Салернитаны". Добавим, что в январе 2023 года туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинаций.

После 20-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 53 очка. Далее расположились "Интер" (40), "Лацио" (38), "Аталанта" (38) и "Милан" (38).

Поединки 22-го тура Серии А состоятся 10 – 13 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 20 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Англии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Германии по футболу