Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

Тренерская карьера Шевченко на Апеннинах продолжает висеть на волоске.

С 15-го по 17 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Андрей Шевченко получит, возможно, последний шанс проявить себя во главе "Дженоа". Генуэзский клуб в заключительном поединке тура сыграет в гостях с "Фиорентиной".

Украинский специалист находится под угрозой увольнения в связи с неудовлетворительными результатами команды. "Грифоны" одержали только одну победу в 11 матчах под руководством украинца. В Серии А "Дженоа" трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений после назначения Шевченко.

Центральным противостоянием тура станет встреча "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского с действующим чемпионом и лидером текущего первенства - миланским "Интером".

После 21 тура в чемпионате лидирует "Интер" (49 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (43 пункта). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (41, игра в запасе). "Ювентус" с 38 баллами располагается на пятой позиции.

Поединки 23-го тура Серии А состоятся 21-23 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 21 тура