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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Тренерская карьера Шевченко на Апеннинах продолжает висеть на волоске.

С 15-го по 17 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Андрей Шевченко получит, возможно, последний шанс проявить себя во главе "Дженоа". Генуэзский клуб в заключительном поединке тура сыграет в гостях с "Фиорентиной".

Украинский специалист находится под угрозой увольнения в связи с неудовлетворительными результатами команды. "Грифоны" одержали только одну победу в 11 матчах под руководством украинца. В Серии А "Дженоа" трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений после назначения Шевченко.

Центральным противостоянием тура станет встреча "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского с действующим чемпионом и лидером текущего первенства - миланским "Интером".

  • После 21 тура в чемпионате лидирует "Интер" (49 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (43 пункта). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (41, игра в запасе). "Ювентус" с 38 баллами располагается на пятой позиции.
  • Поединки 23-го тура Серии А состоятся 21-23 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Суббота, 15 января
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   ТОРИНО
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЛАЦИО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   УДИНЕЗЕ
Воскресенье, 16 января
13:30 САССУОЛО   _:_   ВЕРОНА
16:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 РОМА   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 17 января
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   НАПОЛИ
19:30 МИЛАН   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ДЖЕНОА

Таблица Серии А после 21 тура

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