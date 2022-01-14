Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

Тренерская карьера Шевченко на Апеннинах продолжает висеть на волоске.
С 15-го по 17 января состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Андрей Шевченко получит, возможно, последний шанс проявить себя во главе "Дженоа". Генуэзский клуб в заключительном поединке тура сыграет в гостях с "Фиорентиной".
Украинский специалист находится под угрозой увольнения в связи с неудовлетворительными результатами команды. "Грифоны" одержали только одну победу в 11 матчах под руководством украинца. В Серии А "Дженоа" трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений после назначения Шевченко.
Центральным противостоянием тура станет встреча "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского с действующим чемпионом и лидером текущего первенства - миланским "Интером".
- После 21 тура в чемпионате лидирует "Интер" (49 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (43 пункта). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (41, игра в запасе). "Ювентус" с 38 баллами располагается на пятой позиции.
- Поединки 23-го тура Серии А состоятся 21-23 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Суббота, 15 января
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Воскресенье, 16 января
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|РОМА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 17 января
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|19:30
|МИЛАН
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ДЖЕНОА