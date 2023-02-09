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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

"Наполи" несется к "скудетто", оторвавшись от ближайшего преследователя уже на 13 очков.

10 – 13 февраля состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу поединком между действующим чемпионом страны "Миланом", не знающим вкуса побед уже в течение семи матчей, и "Торино".

На следующий день в Риме померяются силами "Лацио" и "Аталанта", а "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Эмполи".

В воскресенье "Ювентус", который лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, примет "Фиорентину". А безоговорочный лидер чемпионата "Наполи" дома сыграет против худшей команды сезона "Кремонезе".

Завершится тур в понедельник гостевой встречей "Интера" против "Сампдории".

  • После 21-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 56 очков. Далее расположились "Интер" (43), "Рома" (40) и "Лацио" (39).
  • Поединки 23-го тура Серии А состоятся 17 – 20 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Пятница, 10 февраля
21:45 МИЛАН   _:_   ТОРИНО
Суббота, 11 февраля
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦИО   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 12 февраля
13:30 УДИНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНЦА
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛИ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
Понедельник, 13 февраля
19:30 ВЕРОНА   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 САМПДОРИЯ   _:_   ИНТЕР

Таблица Серии А после 21 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
308
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