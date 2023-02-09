Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" несется к "скудетто", оторвавшись от ближайшего преследователя уже на 13 очков.
10 – 13 февраля состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в пятницу поединком между действующим чемпионом страны "Миланом", не знающим вкуса побед уже в течение семи матчей, и "Торино".
На следующий день в Риме померяются силами "Лацио" и "Аталанта", а "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Эмполи".
В воскресенье "Ювентус", который лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, примет "Фиорентину". А безоговорочный лидер чемпионата "Наполи" дома сыграет против худшей команды сезона "Кремонезе".
Завершится тур в понедельник гостевой встречей "Интера" против "Сампдории".
- После 21-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 56 очков. Далее расположились "Интер" (43), "Рома" (40) и "Лацио" (39).
- Поединки 23-го тура Серии А состоятся 17 – 20 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Пятница, 10 февраля
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ТОРИНО
|Суббота, 11 февраля
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 12 февраля
|13:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|Понедельник, 13 февраля
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ИНТЕР
Таблица Серии А после 21 тура
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