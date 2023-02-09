Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" несется к "скудетто", оторвавшись от ближайшего преследователя уже на 13 очков.

10 – 13 февраля состоятся матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу поединком между действующим чемпионом страны "Миланом", не знающим вкуса побед уже в течение семи матчей, и "Торино".

На следующий день в Риме померяются силами "Лацио" и "Аталанта", а "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Эмполи".

В воскресенье "Ювентус", который лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, примет "Фиорентину". А безоговорочный лидер чемпионата "Наполи" дома сыграет против худшей команды сезона "Кремонезе".

Завершится тур в понедельник гостевой встречей "Интера" против "Сампдории".

После 21-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 56 очков. Далее расположились "Интер" (43), "Рома" (40) и "Лацио" (39).

Поединки 23-го тура Серии А состоятся 17 – 20 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 21 тура

Фото: flashscore.ua

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