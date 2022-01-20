Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральной битве тура на "Сан-Сиро" сойдутся "Милан" и "Ювентус".

С 21-го по 23 января состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Лидер чемпионата - миланский "Интер" - примет "Венецию". В свою очередь, "Аталанта" Руслана Малиновского в Риме встретится с "Лацио", но украинец пропустит поединок, потому что не прошел обязательный полный курс вакцинации от коронавируса.

Завершится футбольный уик-энд в Италии противостоянием грандов - "Милан" на легендарном стадионе "Сан-Сиро" будет принимать туринский "Ювентус".

После 22-х туров в чемпионате лидирует "Интер" (50 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (46 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (42, игра в запасе). "Ювентус" с 41 баллом размещается на пятой позиции.

Поединки 24-го тура Серии А состоятся 6 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 22 тура