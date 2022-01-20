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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

В центральной битве тура на "Сан-Сиро" сойдутся "Милан" и "Ювентус".

С 21-го по 23 января состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Лидер чемпионата - миланский "Интер" - примет "Венецию". В свою очередь, "Аталанта" Руслана Малиновского в Риме встретится с "Лацио", но украинец пропустит поединок, потому что не прошел обязательный полный курс вакцинации от коронавируса.

Завершится футбольный уик-энд в Италии противостоянием грандов - "Милан" на легендарном стадионе "Сан-Сиро" будет принимать туринский "Ювентус".

  • После 22-х туров в чемпионате лидирует "Интер" (50 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (46 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (42, игра в запасе). "Ювентус" с 41 баллом размещается на пятой позиции.
  • Поединки 24-го тура Серии А состоятся 6 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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Пятница, 21 января
21:45 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ
Суббота, 22 января
16:00 ДЖЕНОА   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 ИНТЕР   _:_   ВЕНЕЦИЯ
21:45 ЛАЦИО   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 23 января
13:30 КАЛЬЯРИ   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 НАПОЛИ   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   САМПДОРИЯ
16:00 ТОРИНО   _:_   САССУОЛО
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   РОМА
21:45 МИЛАН   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 22 тура

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