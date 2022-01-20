Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральной битве тура на "Сан-Сиро" сойдутся "Милан" и "Ювентус".
С 21-го по 23 января состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Лидер чемпионата - миланский "Интер" - примет "Венецию". В свою очередь, "Аталанта" Руслана Малиновского в Риме встретится с "Лацио", но украинец пропустит поединок, потому что не прошел обязательный полный курс вакцинации от коронавируса.
Завершится футбольный уик-энд в Италии противостоянием грандов - "Милан" на легендарном стадионе "Сан-Сиро" будет принимать туринский "Ювентус".
- После 22-х туров в чемпионате лидирует "Интер" (50 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (46 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (42, игра в запасе). "Ювентус" с 41 баллом размещается на пятой позиции.
- Поединки 24-го тура Серии А состоятся 6 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Пятница, 21 января
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Суббота, 22 января
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 23 января
|13:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС