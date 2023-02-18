Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" не сбавляет обороты на пути к "скудетто".
17 – 20 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур открылся в пятницу поединком между "Сассуоло" и лидером чемпионата – "Наполи". Команда Лучано Спаллетти одержала очередную победу на пути к титулу.
В субботу действующий чемпион страны – "Милан" – на выезде сыграет с "Монцой". Другой миланский гранд – "Интер" – примет "Удинезе".
В воскресенье "Ювентус", который лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, приедет в гости к "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Завершится тур в понедельник встречей между "Торино" и аутсайдером лиги – "Кремонезе".
- После 22-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 59 очков. Далее расположились "Интер" (44), "Аталанта" (41), "Рома" (41) и "Милан" (41).
- Поединки 24-го тура Серии А состоятся 25 – 28 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Пятница, 17 февраля
|21:45
|САССУОЛО
|0:2
|НАПОЛИ
|Суббота, 18 февраля
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Воскресенье, 19 февраля
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|ВЕРОНА
|Понедельник, 20 февраля
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
Таблица Серии А после 22 тура
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