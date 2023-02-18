Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" не сбавляет обороты на пути к "скудетто".

17 – 20 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур открылся в пятницу поединком между "Сассуоло" и лидером чемпионата – "Наполи". Команда Лучано Спаллетти одержала очередную победу на пути к титулу.

В субботу действующий чемпион страны – "Милан" – на выезде сыграет с "Монцой". Другой миланский гранд – "Интер" – примет "Удинезе".

В воскресенье "Ювентус", который лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, приедет в гости к "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Завершится тур в понедельник встречей между "Торино" и аутсайдером лиги – "Кремонезе".

После 22-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 59 очков. Далее расположились "Интер" (44), "Аталанта" (41), "Рома" (41) и "Милан" (41).

Поединки 24-го тура Серии А состоятся 25 – 28 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 22 тура

Фото: flashscore.ua

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