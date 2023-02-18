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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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81
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

twitter.com/en_sscnapoli

"Наполи" не сбавляет обороты на пути к "скудетто".

17 – 20 февраля состоятся матчи 23-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур открылся в пятницу поединком между "Сассуоло" и лидером чемпионата – "Наполи". Команда Лучано Спаллетти одержала очередную победу на пути к титулу.

В субботу действующий чемпион страны – "Милан" – на выезде сыграет с "Монцой". Другой миланский гранд – "Интер" – примет "Удинезе".

В воскресенье "Ювентус", который лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, приедет в гости к "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Завершится тур в понедельник встречей между "Торино" и аутсайдером лиги – "Кремонезе".

  • После 22-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 59 очков. Далее расположились "Интер" (44), "Аталанта" (41), "Рома" (41) и "Милан" (41).
  • Поединки 24-го тура Серии А состоятся 25 – 28 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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Пятница, 17 февраля
21:45 САССУОЛО   0:2   НАПОЛИ
Суббота, 18 февраля
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 МОНЦА   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   УДИНЕЗЕ
Воскресенье, 19 февраля
13:30 АТАЛАНТА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЛАЦИО
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 СПЕЦИЯ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   ВЕРОНА
Понедельник, 20 февраля
21:45 ТОРИНО   _:_   КРЕМОНЕЗЕ

Таблица Серии А после 22 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
81
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