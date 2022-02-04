Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

Смотрим миланское дерби, ждем возвращения Малиновского и дебют Супряги.

С 5-го по 7 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Главным поединком тура станет легендарное миланское дерби "Интер" - "Милан". Победа позволит "россонери" вплотную подобраться к лидеру чемпионата, а вот поражение изрядно усложнит борьбу за "скудетто".

Кроме того, украинские болельщики уже заждались снова увидеть в игре полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Украинец не выходил на поле с 9 января, поскольку не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

"Специя" арендованного у "Аталанты" Виктора Коваленко сыграет с аутсайдером лиги - "Салернитаной". Дебютировать в Серии А в этот уик-энд может еще один украинец - нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга до конца сезона-2021/2022 на правах аренды будет выступать за "Сампдорию".

После 23 туров в чемпионате лидирует "Интер" (53 балла), у которого есть матч в запасе. Вторую и третью строчки между собой делят "Милан" и "Наполи" (по 49 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (43, игра в запасе). "Ювентус" с 42 баллами располагается на пятой позиции.

Поединки 25-го тура Серии А состоятся 12-14 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 23 тура