Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

Смотрим миланское дерби, ждем возвращения Малиновского и дебют Супряги.
С 5-го по 7 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Главным поединком тура станет легендарное миланское дерби "Интер" - "Милан". Победа позволит "россонери" вплотную подобраться к лидеру чемпионата, а вот поражение изрядно усложнит борьбу за "скудетто".
Кроме того, украинские болельщики уже заждались снова увидеть в игре полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Украинец не выходил на поле с 9 января, поскольку не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
"Специя" арендованного у "Аталанты" Виктора Коваленко сыграет с аутсайдером лиги - "Салернитаной". Дебютировать в Серии А в этот уик-энд может еще один украинец - нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга до конца сезона-2021/2022 на правах аренды будет выступать за "Сампдорию".
- После 23 туров в чемпионате лидирует "Интер" (53 балла), у которого есть матч в запасе. Вторую и третью строчки между собой делят "Милан" и "Наполи" (по 49 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (43, игра в запасе). "Ювентус" с 42 баллами располагается на пятой позиции.
- Поединки 25-го тура Серии А состоятся 12-14 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Суббота, 5 февраля
|16:00
|РОМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 6 февраля
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
|Понедельник, 7 февраля
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|СПЕЦИЯ