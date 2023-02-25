Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке сыграют "Милан" и "Аталанта".

25 – 28 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в субботу поединком между лидером чемпионата – "Наполи" – и "Эмполи".

В воскресенье "Интер" на выезде встретится с "Болоньей", а "Милан" примет "Аталанту". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Удинезе".

Завершится тур во вторник матчами "Кремонезе" – "Рома", "Ювентус" – "Торино".

После 23-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 62 очка. Далее расположились "Интер" (47), "Рома" (44) и "Милан" (44).

Поединки 25-го тура Серии А состоятся 3 – 6 марта.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 23 тура

Фото: flashscore.ua

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