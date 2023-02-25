Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке сыграют "Милан" и "Аталанта".
25 – 28 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в субботу поединком между лидером чемпионата – "Наполи" – и "Эмполи".
В воскресенье "Интер" на выезде встретится с "Болоньей", а "Милан" примет "Аталанту". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Удинезе".
Завершится тур во вторник матчами "Кремонезе" – "Рома", "Ювентус" – "Торино".
- После 23-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 62 очка. Далее расположились "Интер" (47), "Рома" (44) и "Милан" (44).
- Поединки 25-го тура Серии А состоятся 3 – 6 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Суббота, 25 февраля
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 26 февраля
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ИНТЕР
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понедельник, 27 февраля
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Вторник, 28 февраля
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРИНО
Таблица Серии А после 23 тура
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