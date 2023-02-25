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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке сыграют "Милан" и "Аталанта".

25 – 28 февраля состоятся матчи 24-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в субботу поединком между лидером чемпионата – "Наполи" – и "Эмполи".

В воскресенье "Интер" на выезде встретится с "Болоньей", а "Милан" примет "Аталанту". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Удинезе".

Завершится тур во вторник матчами "Кремонезе" – "Рома", "Ювентус" – "Торино".

  • После 23-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 62 очка. Далее расположились "Интер" (47), "Рома" (44) и "Милан" (44).
  • Поединки 25-го тура Серии А состоятся 3 – 6 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Суббота, 25 февраля
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   НАПОЛИ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 26 февраля
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ИНТЕР
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   МОНЦА
19:00 УДИНЕЗЕ   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 МИЛАН   _:_   АТАЛАНТА
Понедельник, 27 февраля
19:30 ВЕРОНА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЛАЦИО   _:_   САМПДОРИЯ
Вторник, 28 февраля
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРИНО

Таблица Серии А после 23 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
21
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