Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Малиновский против "Ювентуса", Супряга против "Милана".
С 12-го по 14 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Болельщиков ждут сразу два топовых поединка: "Наполи" - "Интер" и "Аталанта" - "Ювентус". В прошлом сезоне Руслан Малиновский уже поражал ворота туринского гранда, потому почему бы не сделать это снова.
В свою очередь, "Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" Владислава Супряги сыграет против "Милана", а "Специя" Виктора Коваленко закроет тур матчем с "Фиорентиной".
- После 24 туров в чемпионате лидирует "Интер" (53 балла), имеющий матч в запасе. Вторую и третью строчки между собой делят "Наполи" и "Милан" (по 52 очка). Четвертое место принадлежит "Ювентусу" (45). "Аталанта" Малиновского с 43 пунктами располагается на пятой позиции и имеет матч в запасе.
- Поединки 26-го тура Серии А состоятся 18-21 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
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|Суббота, 12 февраля
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Воскресенье, 13 февраля
|13:30
|МИЛАН
|_:_
|САМПДОРИЯ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|РОМА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 14 февраля
|21:45
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА