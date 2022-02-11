Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Малиновский против "Ювентуса", Супряга против "Милана".

С 12-го по 14 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Болельщиков ждут сразу два топовых поединка: "Наполи" - "Интер" и "Аталанта" - "Ювентус". В прошлом сезоне Руслан Малиновский уже поражал ворота туринского гранда, потому почему бы не сделать это снова.

В свою очередь, "Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" Владислава Супряги сыграет против "Милана", а "Специя" Виктора Коваленко закроет тур матчем с "Фиорентиной".

После 24 туров в чемпионате лидирует "Интер" (53 балла), имеющий матч в запасе. Вторую и третью строчки между собой делят "Наполи" и "Милан" (по 52 очка). Четвертое место принадлежит "Ювентусу" (45). "Аталанта" Малиновского с 43 пунктами располагается на пятой позиции и имеет матч в запасе.

Поединки 26-го тура Серии А состоятся 18-21 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 24 тура