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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Малиновский против "Ювентуса", Супряга против "Милана".

С 12-го по 14 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Болельщиков ждут сразу два топовых поединка: "Наполи" - "Интер" и "Аталанта" - "Ювентус". В прошлом сезоне Руслан Малиновский уже поражал ворота туринского гранда, потому почему бы не сделать это снова.

В свою очередь, "Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" Владислава Супряги сыграет против "Милана", а "Специя" Виктора Коваленко закроет тур матчем с "Фиорентиной".

  • После 24 туров в чемпионате лидирует "Интер" (53 балла), имеющий матч в запасе. Вторую и третью строчки между собой делят "Наполи" и "Милан" (по 52 очка). Четвертое место принадлежит "Ювентусу" (45). "Аталанта" Малиновского с 43 пунктами располагается на пятой позиции и имеет матч в запасе.
  • Поединки 26-го тура Серии А состоятся 18-21 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Суббота, 12 февраля
16:00 ЛАЦИО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 НАПОЛИ   _:_   ИНТЕР
21:45 ТОРИНО   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Воскресенье, 13 февраля
13:30 МИЛАН   _:_   САМПДОРИЯ
16:00 ВЕРОНА   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   КАЛЬЯРИ
19:00 САССУОЛО   _:_   РОМА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 14 февраля
21:45 СПЕЦИЯ   _:_   ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 24 тура

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