Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главное противостояние тура – встреча между "Ромой" и "Ювентусом".
3 – 6 марта состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в пятницу. Бесспорный лидер чемпионата – "Наполи" – на домашней арене сыграет против "Лацио".
В субботу внимание фанатов будет приковано к поединку между "Фиорентиной" и "Миланом".
А в воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Верону". В тот же день "Интер" дома встретится с "Лечче", а в центральном матче тура будут сильнейшего выяснять "Рома" и "Ювентус".
Завершится тур в понедельник играми "Сассуоло" – "Кремонезе" и "Торино" – "Болонья".
- После 24-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 65 очков. Далее расположились "Интер" (47), "Милан" (47) и "Лацио" (45).
- Поединки 26-го тура Серии А состоятся 10 – 13 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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|Пятница, 3 марта
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛАЦИО
|Суббота, 4 марта
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 5 марта
|13:30
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 6 марта
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
Таблица Серии А после 24 тура
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