Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

3 – 6 марта состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу. Бесспорный лидер чемпионата – "Наполи" – на домашней арене сыграет против "Лацио".

В субботу внимание фанатов будет приковано к поединку между "Фиорентиной" и "Миланом".

А в воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Верону". В тот же день "Интер" дома встретится с "Лечче", а в центральном матче тура будут сильнейшего выяснять "Рома" и "Ювентус".

Завершится тур в понедельник играми "Сассуоло" – "Кремонезе" и "Торино" – "Болонья".

После 24-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 65 очков. Далее расположились "Интер" (47), "Милан" (47) и "Лацио" (45).

Поединки 26-го тура Серии А состоятся 10 – 13 марта.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 24 тура

Фото: flashscore.ua

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