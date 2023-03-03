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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Главное противостояние тура – встреча между "Ромой" и "Ювентусом".

3 – 6 марта состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу. Бесспорный лидер чемпионата – "Наполи" – на домашней арене сыграет против "Лацио".

В субботу внимание фанатов будет приковано к поединку между "Фиорентиной" и "Миланом".

А в воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Верону". В тот же день "Интер" дома встретится с "Лечче", а в центральном матче тура будут сильнейшего выяснять "Рома" и "Ювентус".

Завершится тур в понедельник играми "Сассуоло" – "Кремонезе" и "Торино" – "Болонья".

  • После 24-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 65 очков. Далее расположились "Интер" (47), "Милан" (47) и "Лацио" (45).
  • Поединки 26-го тура Серии А состоятся 10 – 13 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Пятница, 3 марта
21:45 НАПОЛИ   _:_   ЛАЦИО
Суббота, 4 марта
16:00 МОНЦА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 5 марта
13:30 СПЕЦИЯ   _:_   ВЕРОНА
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 ИНТЕР   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 РОМА   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 6 марта
19:30 САССУОЛО   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 ТОРИНО   _:_   БОЛОНЬЯ

Таблица Серии А после 24 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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