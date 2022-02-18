Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Малиновский против "Фиорентины", следим за Супрягой и Коваленко.
С 18-го по 21 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Фиорентиной". В прошлом уикенде украинец забил шикарный гол "Ювентусу", так что ждем от него результативных действий и в поединке против "фиалок".
"Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" форварда Владислава Супряги примет "Эмполи", а "Специя" хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Болонье".
- После 25 туров в чемпионате лидирует "Милан" (55 баллов). Второе место занимает "Интер" (54), который имеет матч в запасе. Третье место принадлежит "Наполи" (53). На четвертом месте идет "Ювентус" (46). "Аталанта" Малиновского с 44 пунктами располагается на пятой позиции и имеет матч в запасе.
- Поединки 27-го тура Серии А состоятся 25-28 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Пятница, 18 февраля
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРИНО
|Суббота, 19 февраля
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 20 февраля
|13:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|Понедельник, 21 февраля
|20:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|СПЕЦИЯ