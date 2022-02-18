Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Малиновский против "Фиорентины", следим за Супрягой и Коваленко.

С 18-го по 21 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Фиорентиной". В прошлом уикенде украинец забил шикарный гол "Ювентусу", так что ждем от него результативных действий и в поединке против "фиалок".

"Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" форварда Владислава Супряги примет "Эмполи", а "Специя" хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Болонье".

После 25 туров в чемпионате лидирует "Милан" (55 баллов). Второе место занимает "Интер" (54), который имеет матч в запасе. Третье место принадлежит "Наполи" (53). На четвертом месте идет "Ювентус" (46). "Аталанта" Малиновского с 44 пунктами располагается на пятой позиции и имеет матч в запасе.

Поединки 27-го тура Серии А состоятся 25-28 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 25 тура