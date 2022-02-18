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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

фото — facebook.com/atalantabc

Малиновский против "Фиорентины", следим за Супрягой и Коваленко.

С 18-го по 21 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Фиорентиной". В прошлом уикенде украинец забил шикарный гол "Ювентусу", так что ждем от него результативных действий и в поединке против "фиалок".

"Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" форварда Владислава Супряги примет "Эмполи", а "Специя" хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Болонье".

  • После 25 туров в чемпионате лидирует "Милан" (55 баллов). Второе место занимает "Интер" (54), который имеет матч в запасе. Третье место принадлежит "Наполи" (53). На четвертом месте идет "Ювентус" (46). "Аталанта" Малиновского с 44 пунктами располагается на пятой позиции и имеет матч в запасе.
  • Поединки 27-го тура Серии А состоятся 25-28 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Пятница, 18 февраля
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРИНО
Суббота, 19 февраля
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 РОМА   _:_   ВЕРОНА
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 20 февраля
13:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 ИНТЕР   _:_   САССУОЛО
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ЛАЦИО
Понедельник, 21 февраля
20:00 КАЛЬЯРИ   _:_   НАПОЛИ
22:00 БОЛОНЬЯ   _:_   СПЕЦИЯ

Таблица Серии А после 25 тура

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