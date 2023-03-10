Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главное противостояние тура – поединок между "Наполи" и "Аталантой".
10 – 13 марта состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в пятницу игрой между "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко и "Интером".
На следующий день безоговорочный лидер чемпионата – "Наполи" – на домашней арене встретится с "Аталантой".
В воскресенье "Рома" примет "Сассуоло", а "Ювентус" дома сыграет против "Сампдории".
Завершится тур в понедельник матчем между действующим обладателем "скудетто" – "Миланом" – и "Салернитаной".
- После 25-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 65 очков. Далее расположились "Интер" (50), "Лацио" (48), "Рома" (47) и "Милан" (47).
- Поединки 27-го тура Серии А состоятся 17 – 19 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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|Пятница, 10 марта
|21:45
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ИНТЕР
|Суббота, 11 марта
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 12 марта
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Понедельник, 13 марта
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
Таблица Серии А после 25 тура
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