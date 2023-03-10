Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Главное противостояние тура – поединок между "Наполи" и "Аталантой".

10 – 13 марта состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу игрой между "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко и "Интером".

На следующий день безоговорочный лидер чемпионата – "Наполи" – на домашней арене встретится с "Аталантой".

В воскресенье "Рома" примет "Сассуоло", а "Ювентус" дома сыграет против "Сампдории".

Завершится тур в понедельник матчем между действующим обладателем "скудетто" – "Миланом" – и "Салернитаной".

  • После 25-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 65 очков. Далее расположились "Интер" (50), "Лацио" (48), "Рома" (47) и "Милан" (47).
  • Поединки 27-го тура Серии А состоятся 17 – 19 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Пятница, 10 марта
21:45 СПЕЦИЯ   _:_   ИНТЕР
Суббота, 11 марта
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 НАПОЛИ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛАЦИО
Воскресенье, 12 марта
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ТОРИНО
16:00 ВЕРОНА   _:_   МОНЦА
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 РОМА   _:_   САССУОЛО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САМПДОРИЯ
Понедельник, 13 марта
21:45 МИЛАН   _:_   САЛЕРНИТАНА

Таблица Серии А после 25 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Испании по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Англии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Германии по футболу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
198
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация