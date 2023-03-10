Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главное противостояние тура – поединок между "Наполи" и "Аталантой".

10 – 13 марта состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу игрой между "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко и "Интером".

На следующий день безоговорочный лидер чемпионата – "Наполи" – на домашней арене встретится с "Аталантой".

В воскресенье "Рома" примет "Сассуоло", а "Ювентус" дома сыграет против "Сампдории".

Завершится тур в понедельник матчем между действующим обладателем "скудетто" – "Миланом" – и "Салернитаной".

После 25-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 65 очков. Далее расположились "Интер" (50), "Лацио" (48), "Рома" (47) и "Милан" (47).

Поединки 27-го тура Серии А состоятся 17 – 19 марта.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 25 тура

Фото: flashscore.ua

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