Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главное внимание будет уделено римскому дерби и противостоянию между "Интером" и "Ювентусом".

17 – 19 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу выездной игрой "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко против "Сассуоло".

В субботу действующий обладатель "скудетто" – "Милан" – пожалует в гости к "Удинезе".

А в воскресенье безоговорочный лидер чемпионата – "Наполи" – на выезде встретится с "Торино".

Кроме того, болельщики увидят дерби между "Лацио" и "Ромой" и встречу "Интера" с "Ювентусом".

После 26-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 68 очков. Далее расположились "Интер" (50), "Лацио" (49), "Милан" (48) и "Рома" (47).

Поединки 28 тура Серии А состоятся 1 – 3 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 26 тура

Фото: flashscore.ua

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