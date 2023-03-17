Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главное внимание будет уделено римскому дерби и противостоянию между "Интером" и "Ювентусом".
17 – 19 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в пятницу выездной игрой "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко против "Сассуоло".
В субботу действующий обладатель "скудетто" – "Милан" – пожалует в гости к "Удинезе".
А в воскресенье безоговорочный лидер чемпионата – "Наполи" – на выезде встретится с "Торино".
Кроме того, болельщики увидят дерби между "Лацио" и "Ромой" и встречу "Интера" с "Ювентусом".
- После 26-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 68 очков. Далее расположились "Интер" (50), "Лацио" (49), "Милан" (48) и "Рома" (47).
- Поединки 28 тура Серии А состоятся 1 – 3 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Пятница, 17 марта
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Суббота, 18 марта
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 19 марта
|13:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблица Серии А после 26 тура
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