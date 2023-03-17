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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Главное внимание будет уделено римскому дерби и противостоянию между "Интером" и "Ювентусом".

17 – 19 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу выездной игрой "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко против "Сассуоло".

В субботу действующий обладатель "скудетто" – "Милан" – пожалует в гости к "Удинезе".

А в воскресенье безоговорочный лидер чемпионата – "Наполи" – на выезде встретится с "Торино".

Кроме того, болельщики увидят дерби между "Лацио" и "Ромой" и встречу "Интера" с "Ювентусом".

  • После 26-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 68 очков. Далее расположились "Интер" (50), "Лацио" (49), "Милан" (48) и "Рома" (47).
  • Поединки 28 тура Серии А состоятся 1 – 3 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Пятница, 17 марта
19:30 САССУОЛО   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ЭМПОЛИ
Суббота, 18 марта
16:00 МОНЦА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 19 марта
13:30 САМПДОРИЯ   _:_   ВЕРОНА
16:00 ТОРИНО   _:_   НАПОЛИ
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 ЛАЦИО   _:_   РОМА
21:45 ИНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 26 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
84
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