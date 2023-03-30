Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке сойдутся "Наполи" и "Милан".

1 – 3 апреля состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в субботу выездной игрой "Аталанты" против аутсайдера чемпионата – "Кремонезе".

В тот же день "Интер" будет принимать "Фиорентину", а "Ювентус" на своем поле встретится с "Вероной".

В воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко примет "Салернитану".

Главным же противостоянием тура будет встреча в Неаполе между безоговорочным лидером чемпионата "Наполи" и действующим обладателем "скудетто" – "Миланом". Интересно, что вскоре "партенопейцы" и "россонери" сразятся за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

  • После 27-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 71 очко. Далее расположились "Лацио" (52), "Интер" (50), "Милан" (48) и "Рома" (47).
  • Поединки 29-го тура Серии А состоятся 7 – 8 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
Суббота, 1 апреля
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:00 ИНТЕР   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 2 апреля
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 МОНЦА   _:_   ЛАЦИО
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 РОМА   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 НАПОЛИ   _:_   МИЛАН
Понедельник, 3 апреля
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 САССУОЛО   _:_   ТОРИНО

Таблица Серии А после 27 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Германии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
137
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация