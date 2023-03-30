Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Италии по футболу

1 – 3 апреля состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в субботу выездной игрой "Аталанты" против аутсайдера чемпионата – "Кремонезе".

В тот же день "Интер" будет принимать "Фиорентину", а "Ювентус" на своем поле встретится с "Вероной".

В воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко примет "Салернитану".

Главным же противостоянием тура будет встреча в Неаполе между безоговорочным лидером чемпионата "Наполи" и действующим обладателем "скудетто" – "Миланом". Интересно, что вскоре "партенопейцы" и "россонери" сразятся за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

После 27-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 71 очко. Далее расположились "Лацио" (52), "Интер" (50), "Милан" (48) и "Рома" (47).

Поединки 29-го тура Серии А состоятся 7 – 8 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 27 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Германии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу