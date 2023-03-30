Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке сойдутся "Наполи" и "Милан".
1 – 3 апреля состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в субботу выездной игрой "Аталанты" против аутсайдера чемпионата – "Кремонезе".
В тот же день "Интер" будет принимать "Фиорентину", а "Ювентус" на своем поле встретится с "Вероной".
В воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко примет "Салернитану".
Главным же противостоянием тура будет встреча в Неаполе между безоговорочным лидером чемпионата "Наполи" и действующим обладателем "скудетто" – "Миланом". Интересно, что вскоре "партенопейцы" и "россонери" сразятся за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
- После 27-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 71 очко. Далее расположились "Лацио" (52), "Интер" (50), "Милан" (48) и "Рома" (47).
- Поединки 29-го тура Серии А состоятся 7 – 8 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Суббота, 1 апреля
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 2 апреля
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 3 апреля
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ТОРИНО
Таблица Серии А после 27 тура
Читайте также:
АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Германии по футболу
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу