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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Центральным в туре станет противостояние "Лацио" и "Ювентуса".

7 – 8 апреля состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу выездным поединком "Интера" против "Салернитаны".

В этот же день безоговорочный лидер чемпионата "Наполи" в гостях сыграет с "Лечче", а действующий обладатель "скудетто" – "Милан" – будет принимать "Эмполи".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Фиорентиной". В тот же день тур закроется центральным матчем в Риме между "Лацио" и "Ювентусом".

  • После 28-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 71 очко. Далее расположились "Лацио" (55), "Милан" (51), "Интер" (50) и "Рома" (50).
  • Поединки 30-го тура Серии А состоятся 14 – 17 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
Пятница, 7 апреля
18:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ИНТЕР
20:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   НАПОЛИ
22:00 МИЛАН   _:_   ЭМПОЛИ
Суббота, 8 апреля
13:30 УДИНЕЗЕ   _:_   МОНЦА
15:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   СПЕЦИЯ
17:30 АТАЛАНТА   _:_   БОЛОНЬЯ
17:30 САМПДОРИЯ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:30 ВЕРОНА   _:_   САССУОЛО
19:30 ТОРИНО   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦИО   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 28 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
113
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