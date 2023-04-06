Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Италии по футболу

Центральным в туре станет противостояние "Лацио" и "Ювентуса".
7 – 8 апреля состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется в пятницу выездным поединком "Интера" против "Салернитаны".
В этот же день безоговорочный лидер чемпионата "Наполи" в гостях сыграет с "Лечче", а действующий обладатель "скудетто" – "Милан" – будет принимать "Эмполи".
В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Фиорентиной". В тот же день тур закроется центральным матчем в Риме между "Лацио" и "Ювентусом".
- После 28-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 71 очко. Далее расположились "Лацио" (55), "Милан" (51), "Интер" (50) и "Рома" (50).
- Поединки 30-го тура Серии А состоятся 14 – 17 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Пятница, 7 апреля
|18:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ИНТЕР
|20:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|МИЛАН
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Суббота, 8 апреля
|13:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|МОНЦА
|15:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|17:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|17:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|САССУОЛО
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблица Серии А после 28 тура
Читайте также:
"Интер" на последних секундах избежал поражения от "Ювентуса" в первом полуфинале Кубка Италии (видео)
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Испании по футболу
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу