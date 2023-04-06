Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Италии по футболу

7 – 8 апреля состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется в пятницу выездным поединком "Интера" против "Салернитаны".

В этот же день безоговорочный лидер чемпионата "Наполи" в гостях сыграет с "Лечче", а действующий обладатель "скудетто" – "Милан" – будет принимать "Эмполи".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Фиорентиной". В тот же день тур закроется центральным матчем в Риме между "Лацио" и "Ювентусом".

После 28-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 71 очко. Далее расположились "Лацио" (55), "Милан" (51), "Интер" (50) и "Рома" (50).

Поединки 30-го тура Серии А состоятся 14 – 17 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 28 тура

Фото: flashscore.ua

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