Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

Сезон на Апеннинах продолжает набирать обороты.
11-13 сентября состоятся матчи 3-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Интер", серебряным призером - "Милан", бронзовым - "Аталанта". Вылетели "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
- 4-й тур Серии А - 17-20 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/ СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Суббота, 11 сентября
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Воскресенье, 12 сентября
|13:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ИНТЕР
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|РОМА
|_:_
|САССУОЛО
|Понедельник, 13 сентября
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ВЕРОНА