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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Сезон на Апеннинах продолжает набирать обороты.

11-13 сентября состоятся матчи 3-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Интер", серебряным призером - "Милан", бронзовым - "Аталанта". Вылетели "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
  • 4-й тур Серии А - 17-20 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/ СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Суббота, 11 сентября
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 НАПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ФИОРЕНТИНА
Воскресенье, 12 сентября
13:30 САМПДОРИЯ   _:_   ИНТЕР
16:00 ТОРИНО   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 МИЛАН   _:_   ЛАЦИО
21:45 РОМА   _:_   САССУОЛО
Понедельник, 13 сентября
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ВЕРОНА
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