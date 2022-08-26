Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 26-го по 28 августа состоятся игры третьего тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Новый уикенд Серии А подарит болельщикам много интереснейших матчей.

Уже в пятницу тур откроется битвой в Риме между "Лацио" и "Интером". А на следующий день снова между собой сыграют гранды итальянского футбола - "Ювентус" в Турине будет принимать "Рому".

Завершится тур в воскресенье достаточно непредсказуемым противостоянием между "Фиорентиной" и "Наполи". В этот же день "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Вероне".

После двух туров лидируют в Чемпионате Италии три клуба с 6 очками: "Наполи", "Интер" и "Рома".

Поединки 4-го тура Серии А состоятся 30 августа - 1 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 26 августа 19:30 МОНЦА _:_ УДИНЕЗЕ 21:45 ЛАЦИО _:_ ИНТЕР Суббота, 27 августа 19:30 КРЕМОНЕЗЕ _:_ ТОРИНО 19:30 ЮВЕНТУС _:_ РОМА 21:45 МИЛАН _:_ БОЛОНЬЯ 21:45 СПЕЦИЯ _:_ САССУОЛО Воскресенье, 28 августа 19:30 ВЕРОНА _:_ АТАЛАНТА 19:30 САЛЕРНИТАНА _:_ САМПДОРИЯ 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ЭМПОЛИ 21:45 ФИОРЕНТИНА _:_ НАПОЛИ

Таблица Серии А после 2 тура