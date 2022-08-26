Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 26-го по 28 августа состоятся игры третьего тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
Новый уикенд Серии А подарит болельщикам много интереснейших матчей.
Уже в пятницу тур откроется битвой в Риме между "Лацио" и "Интером". А на следующий день снова между собой сыграют гранды итальянского футбола - "Ювентус" в Турине будет принимать "Рому".
Завершится тур в воскресенье достаточно непредсказуемым противостоянием между "Фиорентиной" и "Наполи". В этот же день "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Вероне".
- После двух туров лидируют в Чемпионате Италии три клуба с 6 очками: "Наполи", "Интер" и "Рома".
- Поединки 4-го тура Серии А состоятся 30 августа - 1 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 26 августа
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ИНТЕР
|Суббота, 27 августа
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ТОРИНО
|19:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|СПЕЦИЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 28 августа
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|НАПОЛИ