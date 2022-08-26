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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

С 26-го по 28 августа состоятся игры третьего тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Новый уикенд Серии А подарит болельщикам много интереснейших матчей.

Уже в пятницу тур откроется битвой в Риме между "Лацио" и "Интером". А на следующий день снова между собой сыграют гранды итальянского футбола - "Ювентус" в Турине будет принимать "Рому".

Завершится тур в воскресенье достаточно непредсказуемым противостоянием между "Фиорентиной" и "Наполи". В этот же день "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Вероне".

  • После двух туров лидируют в Чемпионате Италии три клуба с 6 очками: "Наполи", "Интер" и "Рома".
  • Поединки 4-го тура Серии А состоятся 30 августа - 1 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 26 августа
19:30 МОНЦА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ЛАЦИО   _:_   ИНТЕР
Суббота, 27 августа
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ТОРИНО
19:30 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА
21:45 МИЛАН   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 СПЕЦИЯ   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 28 августа
19:30 ВЕРОНА   _:_   АТАЛАНТА
19:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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