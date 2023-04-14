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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Тур будет разбит на четыре дня.

14 – 17 апреля состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Кремонезе" – "Эмполи". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Лацио".

В субботу "Милан" в гостях сыграет с "Болоньей", "Наполи" примет "Верону", а "Интер" дома встретится с "Монцой".

На воскресенье запланированы четыре матча, среди которых выездная встреча "Ювентуса" с "Сассуоло" и домашняя игра "Ромы" против "Удинезе".

Завершится тур в понедельник поединком между "Фиорентиной" и "Аталантой".

  • После 29-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 74 очка. Далее расположились "Лацио" (58), "Рома" (53), "Милан" (52) и "Интер" (51).
  • Поединки 31-го тура Серии А состоятся 21 – 24 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Пятница, 14 апреля
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 СПЕЦИЯ   _:_   ЛАЦИО
Суббота, 15 апреля
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МИЛАН
19:00 НАПОЛИ   _:_   ВЕРОНА
21:45 ИНТЕР   _:_   МОНЦА
Воскресенье, 16 апреля
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   САМПДОРИЯ
16:00 ТОРИНО   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 САССУОЛО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   УДИНЕЗЕ
Понедельник, 17 апреля
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   АТАЛАНТА

Таблица Серии А после 29 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
84
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