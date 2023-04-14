Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Италии по футболу

Тур будет разбит на четыре дня.

14 – 17 апреля состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Кремонезе" – "Эмполи". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Лацио".

В субботу "Милан" в гостях сыграет с "Болоньей", "Наполи" примет "Верону", а "Интер" дома встретится с "Монцой".

На воскресенье запланированы четыре матча, среди которых выездная встреча "Ювентуса" с "Сассуоло" и домашняя игра "Ромы" против "Удинезе".

Завершится тур в понедельник поединком между "Фиорентиной" и "Аталантой".

После 29-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 74 очка. Далее расположились "Лацио" (58), "Рома" (53), "Милан" (52) и "Интер" (51).

Поединки 31-го тура Серии А состоятся 21 – 24 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 29 тура

Фото: flashscore.ua

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