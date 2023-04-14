Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Италии по футболу

Тур будет разбит на четыре дня.
14 – 17 апреля состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком "Кремонезе" – "Эмполи". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Лацио".
В субботу "Милан" в гостях сыграет с "Болоньей", "Наполи" примет "Верону", а "Интер" дома встретится с "Монцой".
На воскресенье запланированы четыре матча, среди которых выездная встреча "Ювентуса" с "Сассуоло" и домашняя игра "Ромы" против "Удинезе".
Завершится тур в понедельник поединком между "Фиорентиной" и "Аталантой".
- После 29-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 74 очка. Далее расположились "Лацио" (58), "Рома" (53), "Милан" (52) и "Интер" (51).
- Поединки 31-го тура Серии А состоятся 21 – 24 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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|Пятница, 14 апреля
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|Суббота, 15 апреля
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МИЛАН
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|МОНЦА
|Воскресенье, 16 апреля
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Понедельник, 17 апреля
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблица Серии А после 29 тура
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