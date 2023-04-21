Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главный поединок тура – игра между "Ювентусом" и "Наполи".

21 – 24 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Вероной" и "Болоньей".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Сампдорией".

На воскресенье запланированы матчи полуфиналистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов: "Интер" на выезде сыграет против "Эмполи", а "Милан" примет "Лечче".

В тот же день в центральном поединке тура "Ювентус", которому накануне вернули 15 очков после отмены наказания по делу о финансовых махинациях, на своем поле сразится с лидером чемпионата "Наполи".

Завершится тур в понедельник встречей "Аталанты" и "Ромы".

После 30-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 75 очков. Далее расположились "Лацио" (61), "Ювентус" (59), "Рома" (56), "Милан" (53) и "Интер" (51).

Поединки 32-го тура Серии А состоятся 28 – 30 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 30 тура

Фото: flashscore.ua

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