Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Италии по футболу

Главный поединок тура – игра между "Ювентусом" и "Наполи".
21 – 24 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Вероной" и "Болоньей".
В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Сампдорией".
На воскресенье запланированы матчи полуфиналистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов: "Интер" на выезде сыграет против "Эмполи", а "Милан" примет "Лечче".
В тот же день в центральном поединке тура "Ювентус", которому накануне вернули 15 очков после отмены наказания по делу о финансовых махинациях, на своем поле сразится с лидером чемпионата "Наполи".
Завершится тур в понедельник встречей "Аталанты" и "Ромы".
- После 30-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 75 очков. Далее расположились "Лацио" (61), "Ювентус" (59), "Рома" (56), "Милан" (53) и "Интер" (51).
- Поединки 32-го тура Серии А состоятся 28 – 30 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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|Пятница, 21 апреля
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Суббота, 22 апреля
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|Воскресенье, 23 апреля
|13:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|НАПОЛИ
|Понедельник, 24 апреля
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|РОМА
Таблица Серии А после 30 тура
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