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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Главный поединок тура – игра между "Ювентусом" и "Наполи".

21 – 24 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Вероной" и "Болоньей".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Сампдорией".

На воскресенье запланированы матчи полуфиналистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов: "Интер" на выезде сыграет против "Эмполи", а "Милан" примет "Лечче".

В тот же день в центральном поединке тура "Ювентус", которому накануне вернули 15 очков после отмены наказания по делу о финансовых махинациях, на своем поле сразится с лидером чемпионата "Наполи".

Завершится тур в понедельник встречей "Аталанты" и "Ромы".

  • После 30-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 75 очков. Далее расположились "Лацио" (61), "Ювентус" (59), "Рома" (56), "Милан" (53) и "Интер" (51).
  • Поединки 32-го тура Серии А состоятся 28 – 30 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
Пятница, 21 апреля
21:45 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ
Суббота, 22 апреля
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   САССУОЛО
19:00 ЛАЦИО   _:_   ТОРИНО
21:45 САМПДОРИЯ   _:_   СПЕЦИЯ
Воскресенье, 23 апреля
13:30 ЭМПОЛИ   _:_   ИНТЕР
16:00 МОНЦА   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 МИЛАН   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   НАПОЛИ
Понедельник, 24 апреля
21:45 АТАЛАНТА   _:_   РОМА

Таблица Серии А после 30 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
138
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