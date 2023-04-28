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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Италии по футболу

28 – 30 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А / Фото: Associated Press

Центральными в туре будут поединки "Рома" – "Милан" и "Интер" – "Лацио".

28 – 30 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Лечче" – "Удинезе". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко примет "Монцу".

В субботу болельщики увидят дуэль "Ромы" и "Милана".

На воскресенье запланирован матч "Интера" против "Лацио", поединок "Наполи" с "Салернитаной" и игра "Ювентуса" с "Болоньей".

Отметим, что недавно "Ювентусу" вернули 15 очков после отмены наказания по делу о финансовых махинациях.

  • После 31-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 78 очков. Далее расположились "Лацио" (61), "Ювентус" (59), "Милан" (56), "Рома" (56), "Интер" (54) и "Аталанта" (52).
  • Поединки 33-го тура Серии А состоятся 3 – 4 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
Пятница, 28 апреля
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 СПЕЦИЯ   _:_   МОНЦА
Суббота, 29 апреля
19:00 РОМА   _:_   МИЛАН
21:45 ТОРИНО   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 30 апреля
13:30 ИНТЕР   _:_   ЛАЦИО
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА
16:00 НАПОЛИ   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 САССУОЛО   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 31 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
824
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