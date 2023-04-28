Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Италии по футболу

Центральными в туре будут поединки "Рома" – "Милан" и "Интер" – "Лацио".

28 – 30 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Лечче" – "Удинезе". В тот же день "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко примет "Монцу".

В субботу болельщики увидят дуэль "Ромы" и "Милана".

На воскресенье запланирован матч "Интера" против "Лацио", поединок "Наполи" с "Салернитаной" и игра "Ювентуса" с "Болоньей".

Отметим, что недавно "Ювентусу" вернули 15 очков после отмены наказания по делу о финансовых махинациях.

После 31-го тура в чемпионате Италии уверенно лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 78 очков. Далее расположились "Лацио" (61), "Ювентус" (59), "Милан" (56), "Рома" (56), "Интер" (54) и "Аталанта" (52).

Поединки 33-го тура Серии А состоятся 3 – 4 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 31 тура

Фото: flashscore.ua

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