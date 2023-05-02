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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фанаты "Наполи" готовятся праздновать завоевание чемпионства / Фото: Associated Press

"Наполи" готовится оформить третье в клубной истории "скудетто".

3 – 4 мая состоятся матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

В среду "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде сыграет с "Аталантой".

В тот же день свои поединки проведут "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Рома", ведущие борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Тур завершится двумя матчами в четверг, среди которых выездная игра "Наполи" против "Удинезе".

В прошлом туре неаполитанский клуб не смог досрочно стать чемпионом Италии, но теперь рассчитывает сделать последний шаг к третьему в своей истории "скудетто" и первому со времен легендарного Диего Марадоны.

  • За шесть туров до финиша в чемпионате Италии с огромным отрывом лидирует "Наполи" (79 очков). За путевки в Лигу чемпионов на сезон-2023/24 соревнуются "Лацио" (61), "Ювентус" (60), "Интер" (57), "Милан" (57), "Рома" (57) и "Аталанта" (55).
  • Поединки 34-го тура Серии А состоятся 6 – 8 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
Среда, 3 мая
19:00 АТАЛАНТА   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 САМПДОРИЯ   _:_   ТОРИНО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ЛЕЧЧЕ
22:00 ВЕРОНА   _:_   ИНТЕР
22:00 ЛАЦИО   _:_   САССУОЛО
22:00 МИЛАН   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
22:00 МОНЦА   _:_   РОМА
Четверг, 4 мая
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 32 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
13
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