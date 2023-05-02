Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Италии по футболу

3 – 4 мая состоятся матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

В среду "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде сыграет с "Аталантой".

В тот же день свои поединки проведут "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Рома", ведущие борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Тур завершится двумя матчами в четверг, среди которых выездная игра "Наполи" против "Удинезе".

В прошлом туре неаполитанский клуб не смог досрочно стать чемпионом Италии, но теперь рассчитывает сделать последний шаг к третьему в своей истории "скудетто" и первому со времен легендарного Диего Марадоны.

За шесть туров до финиша в чемпионате Италии с огромным отрывом лидирует "Наполи" (79 очков). За путевки в Лигу чемпионов на сезон-2023/24 соревнуются "Лацио" (61), "Ювентус" (60), "Интер" (57), "Милан" (57), "Рома" (57) и "Аталанта" (55).

Поединки 34-го тура Серии А состоятся 6 – 8 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 32 тура

Фото: flashscore.ua

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