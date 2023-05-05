Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" проведет первый поединок в ранге чемпиона, а упорная борьба за топ-4 продолжается.
6 – 8 мая состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется тремя поединками в субботу: "Милан" сразится с "Лацио", "Рома" примет "Интер", а "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Кремонезе".
В воскресенье очную битву проведут еще два претендента на места в Лиге чемпионов – "Аталанта" и "Ювентус".
В тот же день свой первый матч после завоевания третьего в клубной истории "скудетто" сыграет "Наполи". Команда Лучано Спаллетти под овации родных трибун будет принимать "Фиорентину".
Тур завершится тремя поединками в понедельник.
- За пять туров до финиша "Наполи" (80 очков) официально стал чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Лацио" (64), "Ювентус" (63), "Интер" (60), "Аталанта" (58), "Милан" (58) и "Рома" (58) .
- Поединки 35-го тура Серии А состоятся 12 – 15 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Суббота, 6 мая
|16:00
|МИЛАН
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|РОМА
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|Воскресенье, 7 мая
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|Понедельник, 8 мая
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
Таблица Серии А после 33 тура
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