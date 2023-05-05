Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" проведет первый поединок в ранге чемпиона, а упорная борьба за топ-4 продолжается.

6 – 8 мая состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется тремя поединками в субботу: "Милан" сразится с "Лацио", "Рома" примет "Интер", а "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Кремонезе".

В воскресенье очную битву проведут еще два претендента на места в Лиге чемпионов – "Аталанта" и "Ювентус".

В тот же день свой первый матч после завоевания третьего в клубной истории "скудетто" сыграет "Наполи". Команда Лучано Спаллетти под овации родных трибун будет принимать "Фиорентину".

Тур завершится тремя поединками в понедельник.

За пять туров до финиша "Наполи" (80 очков) официально стал чемпионом Италии . За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Лацио" (64), "Ювентус" (63), "Интер" (60), "Аталанта" (58), "Милан" (58) и "Рома" (58) .

. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Лацио" (64), "Ювентус" (63), "Интер" (60), "Аталанта" (58), "Милан" (58) и "Рома" (58) . Поединки 35-го тура Серии А состоятся 12 – 15 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 33 тура

Фото: flashscore.ua

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