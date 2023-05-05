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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" выиграл Серию А сезона-2022/23 / Фото: Associated Press

"Наполи" проведет первый поединок в ранге чемпиона, а упорная борьба за топ-4 продолжается.

6 – 8 мая состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется тремя поединками в субботу: "Милан" сразится с "Лацио", "Рома" примет "Интер", а "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на выезде встретится с "Кремонезе".

В воскресенье очную битву проведут еще два претендента на места в Лиге чемпионов – "Аталанта" и "Ювентус".

В тот же день свой первый матч после завоевания третьего в клубной истории "скудетто" сыграет "Наполи". Команда Лучано Спаллетти под овации родных трибун будет принимать "Фиорентину".

Тур завершится тремя поединками в понедельник.

  • За пять туров до финиша "Наполи" (80 очков) официально стал чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Лацио" (64), "Ювентус" (63), "Интер" (60), "Аталанта" (58), "Милан" (58) и "Рома" (58) .
  • Поединки 35-го тура Серии А состоятся 12 – 15 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
Суббота, 6 мая
16:00 МИЛАН   _:_   ЛАЦИО
19:00 РОМА   _:_   ИНТЕР
21:45 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   СПЕЦИЯ
Воскресенье, 7 мая
13:30 АТАЛАНТА   _:_   ЮВЕНТУС
16:00 ТОРИНО   _:_   МОНЦА
19:00 НАПОЛИ   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ВЕРОНА
Понедельник, 8 мая
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 САССУОЛО   _:_   БОЛОНЬЯ

Таблица Серии А после 33 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Просмотры
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