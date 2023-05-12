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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" / Фото: twitter.com/juventusfcen

Напряженная борьба за места в Лиге чемпионов продолжается.

12 – 15 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Лацио" и "Лечче".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Милан", а "Интер" дома сыграет против "Сассуоло".

В воскресенье "Наполи" уже в ранге чемпиона приедет в гости к "Монце", "Рома" на выезде встретится с "Болоньей", а "Ювентус" примет "Кремонезе".

Завершится тур в понедельник игрой между "Сампдорией" и "Эмполи".

  • За четыре тура до финиша "Наполи" (83 очка) уже является новым чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Ювентус" (66), "Лацио" (64), "Интер" (63), "Милан" (61), "Аталанта" (58) и "Рома" (58) .
  • Поединки 36-го тура Серии А состоятся 19 – 22 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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Пятница, 12 мая
21:45 ЛАЦИО   _:_   ЛЕЧЧЕ
Суббота, 13 мая
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   АТАЛАНТА
19:00 СПЕЦИЯ   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 14 мая
13:30 ВЕРОНА   _:_   ТОРИНО
16:00 МОНЦА   _:_   НАПОЛИ
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
Понедельник, 15 мая
21:45 САМПДОРИЯ   _:_   ЭМПОЛИ

Таблица Серии А после 34 тура

Турнирная таблица Серии А после 34 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица Серии А после 34 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
127
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