Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Италии по футболу

Напряженная борьба за места в Лиге чемпионов продолжается.

12 – 15 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Лацио" и "Лечче".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Милан", а "Интер" дома сыграет против "Сассуоло".

В воскресенье "Наполи" уже в ранге чемпиона приедет в гости к "Монце", "Рома" на выезде встретится с "Болоньей", а "Ювентус" примет "Кремонезе".

Завершится тур в понедельник игрой между "Сампдорией" и "Эмполи".

За четыре тура до финиша "Наполи" (83 очка) уже является новым чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Ювентус" (66), "Лацио" (64), "Интер" (63), "Милан" (61), "Аталанта" (58) и "Рома" (58) .

Поединки 36-го тура Серии А состоятся 19 – 22 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 34 тура

Турнирная таблица Серии А после 34 тура / Фото: flashscore.ua

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