Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Италии по футболу

Напряженная борьба за места в Лиге чемпионов продолжается.
12 – 15 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Лацио" и "Лечче".
В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Милан", а "Интер" дома сыграет против "Сассуоло".
В воскресенье "Наполи" уже в ранге чемпиона приедет в гости к "Монце", "Рома" на выезде встретится с "Болоньей", а "Ювентус" примет "Кремонезе".
Завершится тур в понедельник игрой между "Сампдорией" и "Эмполи".
- За четыре тура до финиша "Наполи" (83 очка) уже является новым чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Ювентус" (66), "Лацио" (64), "Интер" (63), "Милан" (61), "Аталанта" (58) и "Рома" (58) .
- Поединки 36-го тура Серии А состоятся 19 – 22 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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|Пятница, 12 мая
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Суббота, 13 мая
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 14 мая
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|Понедельник, 15 мая
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
Таблица Серии А после 34 тура
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