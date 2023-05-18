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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
80
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Интер"/фото — twitter.com/Inter_en

Развязка в борьбе за путевки в Лигу чемпионов очень близка.

19 – 22 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Монцой".

В субботу "Аталанта" дома встретится с "Вероной", "Милан" примет "Сампдорию".

В воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Лечче", "Наполи" уже в ранге чемпиона примет "Интер", а "Лацио" на выезде сразится с "Удинезе".

Завершится тур в понедельник играми "Рома" – "Салернитана" и "Эмполи" – "Ювентус".

  • За три тура до финиша "Наполи" (83 очка) уже является новым чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Ювентус" (69), "Интер" (66), "Лацио" (65), "Милан" (61), "Рома" (59) и "Аталанта" (58) .
  • Поединки 37-го тура Серии А состоятся 28 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР
Пятница, 19 мая
21:45 САССУОЛО   _:_   МОНЦА
Суббота, 20 мая
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ВЕРОНА
21:45 МИЛАН   _:_   САМПДОРИЯ
Воскресенье, 21 мая
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   СПЕЦИЯ
16:00 ТОРИНО   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 НАПОЛИ   _:_   ИНТЕР
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ЛАЦИО
Понедельник, 22 мая
19:30 РОМА   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 35 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
80
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