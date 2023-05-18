Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Италии по футболу

Развязка в борьбе за путевки в Лигу чемпионов очень близка.
19 – 22 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Монцой".
В субботу "Аталанта" дома встретится с "Вероной", "Милан" примет "Сампдорию".
В воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Лечче", "Наполи" уже в ранге чемпиона примет "Интер", а "Лацио" на выезде сразится с "Удинезе".
Завершится тур в понедельник играми "Рома" – "Салернитана" и "Эмполи" – "Ювентус".
- За три тура до финиша "Наполи" (83 очка) уже является новым чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Ювентус" (69), "Интер" (66), "Лацио" (65), "Милан" (61), "Рома" (59) и "Аталанта" (58) .
- Поединки 37-го тура Серии А состоятся 28 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР
|Пятница, 19 мая
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|МОНЦА
|Суббота, 20 мая
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Воскресенье, 21 мая
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|Понедельник, 22 мая
|19:30
|РОМА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблица Серии А после 35 тура
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