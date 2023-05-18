Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Италии по футболу

Развязка в борьбе за путевки в Лигу чемпионов очень близка.

19 – 22 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Монцой".

В субботу "Аталанта" дома встретится с "Вероной", "Милан" примет "Сампдорию".

В воскресенье "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко приедет в гости к "Лечче", "Наполи" уже в ранге чемпиона примет "Интер", а "Лацио" на выезде сразится с "Удинезе".

Завершится тур в понедельник играми "Рома" – "Салернитана" и "Эмполи" – "Ювентус".

За три тура до финиша "Наполи" (83 очка) уже является новым чемпионом Италии. За путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон соревнуются "Ювентус" (69), "Интер" (66), "Лацио" (65), "Милан" (61), "Рома" (59) и "Аталанта" (58) .

Поединки 37-го тура Серии А состоятся 28 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 35 тура

Фото: flashscore.ua

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