Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Италии по футболу

Интрига в борьбе за путевки в Лигу чемпионов до сих пор сохраняется.
26 – 28 мая состоятся матчи 37-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу поединком между "Сампдорией" и "Сассуоло".
В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Торино", "Рома" на выезде встретится с "Фиорентиной", а "Интер" дома сыграет против "Аталанты".
В воскресенье "Наполи" уже в ранге чемпиона в гостях померяется силами с "Болоньей", "Лацио" примет "Кремонезе", а в центральном поединке тура сразятся "Ювентус" и "Милан".
Отметим, что 22 мая "Ювентус" был лишен 10 очков в Серии А за финансовые махинации. Ранее туринский клуб уже наказывали снятием 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии, но затем санкции были отменены.
- За два тура до финиша "Наполи" (86 очков) уже является новым чемпионом Италии. Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон уже гарантировал себе "Лацио" (68). За еще две путевки в ЛЧ соревнуются "Интер" (66), "Милан" (64), "Аталанта" (61), "Рома" (60) и "Ювентус" (59).
- По итогам этого сезона в Серию B вылетели "Сампдория" и "Кремонезе". Третьей командой, которая понизится в классе, станет "Верона", "Специя" или "Лечче".
- Поединки заключительного, 38 тура Серии А состоятся 4 июня.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР
|Пятница, 26 мая
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Суббота, 27 мая
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 28 мая
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МИЛАН
Таблица Серии А после 36 тура
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