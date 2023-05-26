Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Италии по футболу

Интрига в борьбе за путевки в Лигу чемпионов до сих пор сохраняется.

26 – 28 мая состоятся матчи 37-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком между "Сампдорией" и "Сассуоло".

В субботу "Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко будет принимать "Торино", "Рома" на выезде встретится с "Фиорентиной", а "Интер" дома сыграет против "Аталанты".

В воскресенье "Наполи" уже в ранге чемпиона в гостях померяется силами с "Болоньей", "Лацио" примет "Кремонезе", а в центральном поединке тура сразятся "Ювентус" и "Милан".

Отметим, что 22 мая "Ювентус" был лишен 10 очков в Серии А за финансовые махинации. Ранее туринский клуб уже наказывали снятием 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии, но затем санкции были отменены.

За два тура до финиша "Наполи" (86 очков) уже является новым чемпионом Италии. Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон уже гарантировал себе "Лацио" (68). За еще две путевки в ЛЧ соревнуются "Интер" (66), "Милан" (64), "Аталанта" (61), "Рома" (60) и "Ювентус" (59).

По итогам этого сезона в Серию B вылетели "Сампдория" и "Кремонезе". Третьей командой, которая понизится в классе, станет "Верона", "Специя" или "Лечче".

Поединки заключительного, 38 тура Серии А состоятся 4 июня.

Таблица Серии А после 36 тура

Таблица Серии А после 36 тура / Фото: flashscore.ua

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