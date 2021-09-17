Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

Украшением тура станет битва "Ювентуса" и "Милана".
17-20 сентября состоятся матчи 4-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22.
- После трех туров лидирует в чемпионате "Рома" (9 баллов). Такое же количество очков набрали "Милан" и "Наполи".
- Поединки 5-го тура Серии А состоятся 21-23 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница 17 сентября
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ТОРИНО
|Суббота, 18 сентября
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 19 сентября
|13:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|РОМА
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 20 сентября
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛИ