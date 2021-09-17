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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Украшением тура станет битва "Ювентуса" и "Милана".

17-20 сентября состоятся матчи 4-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22.

  • После трех туров лидирует в чемпионате "Рома" (9 баллов). Такое же количество очков набрали "Милан" и "Наполи".
  • Поединки 5-го тура Серии А состоятся 21-23 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница 17 сентября
21:45 САССУОЛО   _:_   ТОРИНО
Суббота, 18 сентября
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 ИНТЕР   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 19 сентября
13:30 ЭМПОЛИ   _:_   САМПДОРИЯ
16:00 ВЕНЕЦИЯ   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   РОМА
16:00 ЛАЦИО   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   МИЛАН
Понедельник, 20 сентября
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 3 тура

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