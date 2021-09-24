Серия А онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Руслана Малиновского принимала бывший клуб тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
21-23 сентября состоялись матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
- После пяти туров лидирует в чемпионате "Наполи" (15 баллов). Следом расположились "Интер" (13) и "Милан" (13).
- Поединки 6-го тура Серии А состоятся 25-27 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Вторник, 21 сентября
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|2:2
|ДЖЕНОА
|21:45
|АТАЛАНТА
|2:1
|САССУОЛО
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|1:3
|ИНТЕР
|Среда, 22 сентября
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|2:2
|ВЕРОНА
|19:30
|СПЕЦИЯ
|2:3
|ЮВЕНТУС
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|0:2
|ЭМПОЛИ
|21:45
|МИЛАН
|2:0
|ВЕНЕЦИЯ
|Четверг, 23 сентября
|19:30
|САМПДОРИЯ
|0:4
|НАПОЛИ
|19:30
|ТОРИНО
|1:1
|ЛАЦИО
|21:45
|РОМА
|1:0
|УДИНЕЗЕ