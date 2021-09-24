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Серия А онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Аталанта" Руслана Малиновского принимала бывший клуб тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

21-23 сентября состоялись матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

  • После пяти туров лидирует в чемпионате "Наполи" (15 баллов). Следом расположились "Интер" (13) и "Милан" (13).
  • Поединки 6-го тура Серии А состоятся 25-27 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Вторник, 21 сентября
19:30 БОЛОНЬЯ   2:2   ДЖЕНОА
21:45 АТАЛАНТА   2:1   САССУОЛО
21:45 ФИОРЕНТИНА   1:3   ИНТЕР
Среда, 22 сентября
19:30 САЛЕРНИТАНА   2:2   ВЕРОНА
19:30 СПЕЦИЯ   2:3   ЮВЕНТУС
21:45 КАЛЬЯРИ   0:2   ЭМПОЛИ
21:45 МИЛАН   2:0   ВЕНЕЦИЯ
Четверг, 23 сентября
19:30 САМПДОРИЯ   0:4   НАПОЛИ
19:30 ТОРИНО   1:1   ЛАЦИО
21:45 РОМА   1:0   УДИНЕЗЕ
           

Таблица Серии А после 5 тура

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