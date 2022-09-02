Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 3-го по 5 сентября состоятся игры пятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре Серии А болельщики смогут просмотреть сразу несколько топовых поединков. Украшением тура станет Дерби делла Мадоннина, в котором сойдутся обладатели двух последних "скудетто" - "Милан" и "Интер".

Внимание общественности также привлекает встреча в Риме между "Лацио" и "Наполи".

В свою очередь, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на домашней арене будет принимать новичка элитного дивизиона "Монцу", а "Специя" Виктора Коваленко сыграет с "Болоньей".

После четырех туров лидерами являются "Аталанта" и "Рома", которые имеют в своем активе по десять баллов. На один пункт от них отстает "Интер". По восемь очков имеют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Лацио".

Поединки 6-го тура Серии А состоятся 10 - 12 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Суббота, 3 сентября 16:00 ФИОРЕНТИНА _:_ ЮВЕНТУС 19:00 МИЛАН _:_ ИНТЕР 21:45 ЛАЦИО _:_ НАПОЛИ Воскресенье, 4 сентября 13:30 КРЕМОНЕЗЕ _:_ САССУОЛО 16:00 СПЕЦИЯ _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ВЕРОНА _:_ САМПДОРИЯ 21:45 УДИНЕЗЕ _:_ РОМА Понедельник, 5 сентября 19:30 МОНЦА _:_ АТАЛАНТА 19:30 САЛЕРНИТАНА _:_ ЭМПОЛИ 21:45 ТОРИНО _:_ ЛЕЧЧЕ

Таблица Серии А после 4 тура

Фото: flashscore.ua

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