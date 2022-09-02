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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

С 3-го по 5 сентября состоятся игры пятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре Серии А болельщики смогут просмотреть сразу несколько топовых поединков. Украшением тура станет Дерби делла Мадоннина, в котором сойдутся обладатели двух последних "скудетто" - "Милан" и "Интер".

Внимание общественности также привлекает встреча в Риме между "Лацио" и "Наполи".

В свою очередь, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на домашней арене будет принимать новичка элитного дивизиона "Монцу", а "Специя" Виктора Коваленко сыграет с "Болоньей".

  • После четырех туров лидерами являются "Аталанта" и "Рома", которые имеют в своем активе по десять баллов. На один пункт от них отстает "Интер". По восемь очков имеют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Лацио".
  • Поединки 6-го тура Серии А состоятся 10 - 12 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Суббота, 3 сентября
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЮВЕНТУС
19:00 МИЛАН   _:_   ИНТЕР
21:45 ЛАЦИО   _:_   НАПОЛИ
Воскресенье, 4 сентября
13:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   САССУОЛО
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ВЕРОНА   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   РОМА
Понедельник, 5 сентября
19:30 МОНЦА   _:_   АТАЛАНТА
19:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЭМПОЛИ
21:45 ТОРИНО   _:_   ЛЕЧЧЕ

Таблица Серии А после 4 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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