Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 3-го по 5 сентября состоятся игры пятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В новом туре Серии А болельщики смогут просмотреть сразу несколько топовых поединков. Украшением тура станет Дерби делла Мадоннина, в котором сойдутся обладатели двух последних "скудетто" - "Милан" и "Интер".
Внимание общественности также привлекает встреча в Риме между "Лацио" и "Наполи".
В свою очередь, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на домашней арене будет принимать новичка элитного дивизиона "Монцу", а "Специя" Виктора Коваленко сыграет с "Болоньей".
- После четырех туров лидерами являются "Аталанта" и "Рома", которые имеют в своем активе по десять баллов. На один пункт от них отстает "Интер". По восемь очков имеют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Лацио".
- Поединки 6-го тура Серии А состоятся 10 - 12 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Суббота, 3 сентября
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|НАПОЛИ
|Воскресенье, 4 сентября
|13:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 5 сентября
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
Таблица Серии А после 4 тура
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