Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Руслана Малиновского сыграет с действующим чемпионом - миланским "Интером".
25-27 сентября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
- После пяти туров лидирует в чемпионате "Наполи" (15 баллов). Следом расположились "Интер" (13) и "Милан" (13).
- Поединки 7-го тура Серии А состоятся 1-3 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР /6 ТУР
|Суббота, 25 сентября
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|МИЛАН
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 26 сентября
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САМПДОРИЯ
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Понедельник, 27 сентября
|21:45
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ТОРИНО