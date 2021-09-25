Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Аталанта" Руслана Малиновского сыграет с действующим чемпионом - миланским "Интером".

25-27 сентября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

  • После пяти туров лидирует в чемпионате "Наполи" (15 баллов). Следом расположились "Интер" (13) и "Милан" (13).
  • Поединки 7-го тура Серии А состоятся 1-3 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР /6 ТУР
Суббота, 25 сентября
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   МИЛАН
19:00 ИНТЕР   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 26 сентября
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   САМПДОРИЯ
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 САССУОЛО   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 ЛАЦИО   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛИ   _:_   КАЛЬЯРИ
Понедельник, 27 сентября
21:45 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ТОРИНО
           

Таблица Серии А после 5 тура

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация