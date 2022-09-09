Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

10 - 12 сентября состоятся игры шестого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
Новый тур итальянской Серии А начнется в субботу, 10 сентября, противостоянием между "Наполи" и "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко.
На следующий день "Аталанта" другого украинского хавбека Руслана Малиновского примет новичка элитного дивизиона "Кремонезе".
- После пяти туров лидером Чемпионата Италии является "Аталанта", имеющая в своем активе 13 баллов. На два очка от коллектива Малиновского отстают "Наполи" и "Милан". За ними следуют "Удинезе", "Торино" и "Рома" - у них все по десять пунктов.
- Поединки 7-го тура Серии А состоятся 16 - 18 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Суббота, 10 сентября
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 11 сентября
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Понедельник, 12 сентября
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|РОМА
Таблица Серии А после 5 тура
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