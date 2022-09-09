Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

10 - 12 сентября состоятся игры шестого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Новый тур итальянской Серии А начнется в субботу, 10 сентября, противостоянием между "Наполи" и "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

На следующий день "Аталанта" другого украинского хавбека Руслана Малиновского примет новичка элитного дивизиона "Кремонезе".

После пяти туров лидером Чемпионата Италии является "Аталанта", имеющая в своем активе 13 баллов. На два очка от коллектива Малиновского отстают "Наполи" и "Милан". За ними следуют "Удинезе", "Торино" и "Рома" - у них все по десять пунктов.

Поединки 7-го тура Серии А состоятся 16 - 18 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Суббота, 10 сентября 16:00 НАПОЛИ _:_ СПЕЦИЯ 19:00 ИНТЕР _:_ ТОРИНО 21:45 САМПДОРИЯ _:_ МИЛАН Воскресенье, 11 сентября 13:30 АТАЛАНТА _:_ КРЕМОНЕЗЕ 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ФИОРЕНТИНА 16:00 ЛЕЧЧЕ _:_ МОНЦА 16:00 САССУОЛО _:_ УДИНЕЗЕ 19:00 ЛАЦИО _:_ ВЕРОНА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ САЛЕРНИТАНА Понедельник, 12 сентября 21:45 ЭМПОЛИ _:_ РОМА

Таблица Серии А после 5 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Британия в трауре: все матчи ближайшего тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II