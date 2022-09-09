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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

Дата публикации
Просмотры
2023
Время на прочтение
2 мин
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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

10 - 12 сентября состоятся игры шестого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Новый тур итальянской Серии А начнется в субботу, 10 сентября, противостоянием между "Наполи" и "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

На следующий день "Аталанта" другого украинского хавбека Руслана Малиновского примет новичка элитного дивизиона "Кремонезе".

  • После пяти туров лидером Чемпионата Италии является "Аталанта", имеющая в своем активе 13 баллов. На два очка от коллектива Малиновского отстают "Наполи" и "Милан". За ними следуют "Удинезе", "Торино" и "Рома" - у них все по десять пунктов.
  • Поединки 7-го тура Серии А состоятся 16 - 18 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Суббота, 10 сентября
16:00 НАПОЛИ   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 ИНТЕР   _:_   ТОРИНО
21:45 САМПДОРИЯ   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 11 сентября
13:30 АТАЛАНТА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МОНЦА
16:00 САССУОЛО   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 ЛАЦИО   _:_   ВЕРОНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   САЛЕРНИТАНА
Понедельник, 12 сентября
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   РОМА

Таблица Серии А после 5 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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