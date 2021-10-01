Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет против "Милана".
1-3 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22. Главным событием тура станет битва "Аталанты" украинца Руслана Малиновского и "Милана".
- После шести туров лидирует в чемпионате "Наполи" (18 баллов). Следом расположились "Милан" (16) и "Интер" (14).
- Поединки 8-го тура Серии А состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 1 октября
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Суббота, 2 октября
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ИНТЕР
|Воскресенье, 3 октября
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МИЛАН