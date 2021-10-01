Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет против "Милана".

1-3 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22. Главным событием тура станет битва "Аталанты" украинца Руслана Малиновского и "Милана".

  • После шести туров лидирует в чемпионате "Наполи" (18 баллов). Следом расположились "Милан" (16) и "Интер" (14).
  • Поединки 8-го тура Серии А состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 1 октября
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Суббота, 2 октября
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 ТОРИНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 САССУОЛО   _:_   ИНТЕР
Воскресенье, 3 октября
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛАЦИО
16:00 ВЕРОНА   _:_   СПЕЦИЯ
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 РОМА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   НАПОЛИ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МИЛАН
           

Таблица Серии А после 6 тура

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация