Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Лацио" примет "Интер", а "Ювентус" будет противостоять "Роме" Жозе Моуринью.
16-18 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
В этот уикенд болельщики увидят сразу два топ-поединка: "Лацио" - "Интер" и "Ювентус" - "Рома".
- После семи туров лидирует в чемпионате "Наполи" (21 балл). Следом расположились "Милан" (19) и "Интер" (17). На четвертом месте - "Рома" (15).
- Поединки 9-го тура Серии А состоятся 22-24 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Суббота, 16 октября
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 17 октября
|13:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 18 октября
|21:45
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА