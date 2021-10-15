Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Лацио" примет "Интер", а "Ювентус" будет противостоять "Роме" Жозе Моуринью.

16-18 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

В этот уикенд болельщики увидят сразу два топ-поединка: "Лацио" - "Интер" и "Ювентус" - "Рома".

После семи туров лидирует в чемпионате "Наполи" (21 балл). Следом расположились "Милан" (19) и "Интер" (17). На четвертом месте - "Рома" (15).

Поединки 9-го тура Серии А состоятся 22-24 октября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 7 тура

flashscore.ua

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