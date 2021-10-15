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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Лацио" примет "Интер", а "Ювентус" будет противостоять "Роме" Жозе Моуринью.

16-18 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

В этот уикенд болельщики увидят сразу два топ-поединка: "Лацио" - "Интер" и "Ювентус" - "Рома".

  • После семи туров лидирует в чемпионате "Наполи" (21 балл). Следом расположились "Милан" (19) и "Интер" (17). На четвертом месте - "Рома" (15).
  • Поединки 9-го тура Серии А состоятся 22-24 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Суббота, 16 октября
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 ЛАЦИО   _:_   ИНТЕР
21:45 МИЛАН   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 17 октября
13:30 КАЛЬЯРИ   _:_   САМПДОРИЯ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   САССУОЛО
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 НАПОЛИ   _:_   ТОРИНО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА
Понедельник, 18 октября
21:45 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ФИОРЕНТИНА
           

Таблица Серии А после 7 тура

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