Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

Дата публикации
Просмотры
155
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

1 - 3 октября состоятся игры восьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В субботу, 1 октября, начнется 8-й тур итальянской Серии А сезона-2022/23.

В этот день состоится центральное противостояние тура между "Интером" и "Ромой". Команды сыграют на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

В воскресенье, 2 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Фиорентину", а "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко поедет в гости в "Лацио".

  • После семи туров в Чемпионате Италии лидируют "Наполи" и "Аталанта", имеющие в своем активе по 17 очков. Далее расположились "Удинезе" (16), "Лацио" (14) и "Милан" (14).
  • Поединки 9-го тура Серии А состоятся 8 - 10 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Суббота, 1 октября
16:00 НАПОЛИ   _:_   ТОРИНО
19:00 ИНТЕР   _:_   РОМА
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 2 октября
13:30 ЛАЦИО   _:_   СПЕЦИЯ
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   МОНЦА
16:00 САССУОЛО   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   БОЛОНЬЯ
Понедельник, 3 октября
21:45 ВЕРОНА   _:_   УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 6 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

Похожие темы:

Следующая публикация