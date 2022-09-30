Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

1 - 3 октября состоятся игры восьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В субботу, 1 октября, начнется 8-й тур итальянской Серии А сезона-2022/23.

В этот день состоится центральное противостояние тура между "Интером" и "Ромой". Команды сыграют на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

В воскресенье, 2 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Фиорентину", а "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко поедет в гости в "Лацио".

После семи туров в Чемпионате Италии лидируют "Наполи" и "Аталанта", имеющие в своем активе по 17 очков. Далее расположились "Удинезе" (16), "Лацио" (14) и "Милан" (14).

Поединки 9-го тура Серии А состоятся 8 - 10 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 6 тура

Фото: flashscore.ua

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