Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу

1 - 3 октября состоятся игры восьмого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В субботу, 1 октября, начнется 8-й тур итальянской Серии А сезона-2022/23.
В этот день состоится центральное противостояние тура между "Интером" и "Ромой". Команды сыграют на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.
В воскресенье, 2 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Фиорентину", а "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко поедет в гости в "Лацио".
- После семи туров в Чемпионате Италии лидируют "Наполи" и "Аталанта", имеющие в своем активе по 17 очков. Далее расположились "Удинезе" (16), "Лацио" (14) и "Милан" (14).
- Поединки 9-го тура Серии А состоятся 8 - 10 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Суббота, 1 октября
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 2 октября
|13:30
|ЛАЦИО
|_:_
|СПЕЦИЯ
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Понедельник, 3 октября
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 6 тура
Читайте также:
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу
АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу