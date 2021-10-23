Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

Увидим сразу две топовые дуэли: "Рома" - "Наполи" и "Интер" - "Ювентус".
22-24 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
В этот уикенд болельщики увидят сразу два суперпоединка: "Рома" в родных стенах встретится с лидером текущего чемпионата "Наполи", а действующий обладатель "скудетто" миланский "Интер" будет принимать самый титулованный клуб страны "Ювентус".
- После восьми туров лидирует в чемпионате "Наполи" (24 балла). Следом расположились "Милан" (22) и "Интер" (17). На четвертом месте - "Рома" (15). "Ювентус" с 14 баллами занимает седьмую строчку.
- Поединки 10-го тура Серии А состоятся 26-28 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 22 октября
|19:30
|ТОРИНО
|3:2
|ДЖЕНОА
|21:45
|САМПДОРИЯ
|2:1
|СПЕЦИЯ
|Суббота, 23 октября
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 24 октября
|13:30
|АТАЛАНТА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|РОМА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС