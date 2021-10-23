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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Увидим сразу две топовые дуэли: "Рома" - "Наполи" и "Интер" - "Ювентус".

22-24 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

В этот уикенд болельщики увидят сразу два суперпоединка: "Рома" в родных стенах встретится с лидером текущего чемпионата "Наполи", а действующий обладатель "скудетто" миланский "Интер" будет принимать самый титулованный клуб страны "Ювентус".

  • После восьми туров лидирует в чемпионате "Наполи" (24 балла). Следом расположились "Милан" (22) и "Интер" (17). На четвертом месте - "Рома" (15). "Ювентус" с 14 баллами занимает седьмую строчку.
  • Поединки 10-го тура Серии А состоятся 26-28 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 22 октября
19:30 ТОРИНО   3:2   ДЖЕНОА
21:45 САМПДОРИЯ   2:1   СПЕЦИЯ
Суббота, 23 октября
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 САССУОЛО   _:_   ВЕНЕЦИЯ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 24 октября
13:30 АТАЛАНТА   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЛАЦИО
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   КАЛЬЯРИ
19:00 РОМА   _:_   НАПОЛИ
21:45 ИНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС
           

Таблица Серии А после 8 тура

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