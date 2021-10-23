Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

Увидим сразу две топовые дуэли: "Рома" - "Наполи" и "Интер" - "Ювентус".

22-24 октября состоятся матчи 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

В этот уикенд болельщики увидят сразу два суперпоединка: "Рома" в родных стенах встретится с лидером текущего чемпионата "Наполи", а действующий обладатель "скудетто" миланский "Интер" будет принимать самый титулованный клуб страны "Ювентус".

После восьми туров лидирует в чемпионате "Наполи" (24 балла). Следом расположились "Милан" (22) и "Интер" (17). На четвертом месте - "Рома" (15). "Ювентус" с 14 баллами занимает седьмую строчку.

Поединки 10-го тура Серии А состоятся 26-28 октября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 8 тура

flashscore.ua

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