Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке "Милан" примет "Ювентус".
8 - 10 октября состоятся игры девятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
Главным поединком этого уик-энда станет битва на "Сан-Сиро" между действующим чемпионом страны "Милан" и многолетним гегемоном итальянского футбола "Ювентусом". Команды сыграют в субботу, 8 октября. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
В воскресенье, 9 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде встретится с громкой сенсацией старта сезона - "Удинезе", а "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко придет в гости к дебютанту элитного дивизиона - "Монце".
- После восьми туров в Чемпионате Италии лидируют "Наполи" и "Аталанта", имеющие в своем активе по 20 очков. Далее расположились "Удинезе" (19), "Лацио" (17) и "Милан" (17).
- Поединки 10-го тура Серии А состоятся 15 - 17 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 8 октября
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ИНТЕР
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Воскресенье, 9 октября
|13:30
|ТОРИНО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Понедельник, 10 октября
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАЦИО
Таблица Серии А после 8 тура
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