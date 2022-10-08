Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

8 - 10 октября состоятся игры девятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Главным поединком этого уик-энда станет битва на "Сан-Сиро" между действующим чемпионом страны "Милан" и многолетним гегемоном итальянского футбола "Ювентусом". Команды сыграют в субботу, 8 октября. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 9 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде встретится с громкой сенсацией старта сезона - "Удинезе", а "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко придет в гости к дебютанту элитного дивизиона - "Монце".

После восьми туров в Чемпионате Италии лидируют "Наполи" и "Аталанта", имеющие в своем активе по 20 очков. Далее расположились "Удинезе" (19), "Лацио" (17) и "Милан" (17).

Поединки 10-го тура Серии А состоятся 15 - 17 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 8 тура

Фото: flashscore.ua

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