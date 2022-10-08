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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Милан" примет "Ювентус".

8 - 10 октября состоятся игры девятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Главным поединком этого уик-энда станет битва на "Сан-Сиро" между действующим чемпионом страны "Милан" и многолетним гегемоном итальянского футбола "Ювентусом". Команды сыграют в субботу, 8 октября. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 9 октября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде встретится с громкой сенсацией старта сезона - "Удинезе", а "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко придет в гости к дебютанту элитного дивизиона - "Монце".

  • После восьми туров в Чемпионате Италии лидируют "Наполи" и "Аталанта", имеющие в своем активе по 20 очков. Далее расположились "Удинезе" (19), "Лацио" (17) и "Милан" (17).
  • Поединки 10-го тура Серии А состоятся 15 - 17 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 8 октября
16:00 САССУОЛО   _:_   ИНТЕР
19:00 МИЛАН   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САМПДОРИЯ
Воскресенье, 9 октября
13:30 ТОРИНО   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 МОНЦА   _:_   СПЕЦИЯ
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ВЕРОНА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   НАПОЛИ
21:45 РОМА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Понедельник, 10 октября
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЛАЦИО

Таблица Серии А после 8 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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