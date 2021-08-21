Серия А онлайн: расписание и результаты матчей стартового тура Чемпионата Италии по футболу

Сезон на Апеннинах начинается последним в Европе из элитных дивизионов.
21-23 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Интер", серебряным призером - "Милан", бронзовым - "Аталанта". Вылетели "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".
- Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
- 2-й тур Серии А - 27-29 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР
|Суббота, 21 августа
|19:30
|ИНТЕР
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 22 августа
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Понедельник, 23 августа
|19:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|САМПДОРИЯ
|_:_
|МИЛАН