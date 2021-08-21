Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей стартового тура Чемпионата Италии по футболу

Дата публикации
Просмотры
17
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей стартового тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Сезон на Апеннинах начинается последним в Европе из элитных дивизионов.

21-23 августа состоятся матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Интер", серебряным призером - "Милан", бронзовым - "Аталанта". Вылетели "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
  • 2-й тур Серии А - 27-29 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР
Суббота, 21 августа
19:30 ИНТЕР   _:_   ДЖЕНОА
19:30 ВЕРОНА   _:_   САССУОЛО
21:45 ТОРИНО   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   ЛАЦИО
Воскресенье, 22 августа
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 РОМА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛИ   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Понедельник, 23 августа
19:30 КАЛЬЯРИ   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 САМПДОРИЯ   _:_   МИЛАН
Следующая публикация