Серия А онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Италии по футболу

"Специя" украинца Виктора Коваленко пытается сохранить прописку в элитном дивизионе.
2 – 4 июня состоятся матчи последнего, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Фиорентиной", которая на следующей неделе сразится с английским "Вест Хэмом" в финале Лиги конференций.
В субботу "Интер" на выезде встретится с "Торино". Для "нерадзурри" это будет генеральная репетиция перед финалом Лиги чемпионов, в котором они 10 июня сыграют против "Манчестер Сити".
В воскресенье "Наполи" в ранге чемпиона будет принимать "Сампдорию", "Милан" дома сойдется с "Вероной", "Ювентус" приедет в гости к "Удинезе", а "Рома" после проигрыша "Севилье" в финале Лиги Европы завершит сезон домашним поединком со "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Напомним, ранее "Ювентус" лишили 10 очков в Серии А за финансовые махинации.
- За тур в финиш "Наполи" (87 очков) уже является новым чемпионом Италии. Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "Лацио" (71), "Интер" (69) и "Милан" (67).
- "Аталанта" (61) и "Рома" (60) претендуют на места в групповом раунде Лиги Европы, откуда кого-то из них еще может потеснить "Ювентус" (59), который сейчас идет в зоне Лиги конференций.
- По итогам этого сезона в Серию B вылетели "Сампдория" (19) и "Кремонезе" (24). Третьей командой, которая понизится в классе, станет "Верона" (31) или "Специя" (31).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
|Пятница, 2 июня
|21:30
|САССУОЛО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Суббота, 3 июня
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Воскресенье, 4 июня
|19:30
|НАПОЛИ
|_:_
|САМПДОРИЯ
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|МОНЦА
|22:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|МИЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|22:00
|РОМА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|22:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблица Серии А после 37 тура
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