Серия А онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Италии по футболу

2 – 4 июня состоятся матчи последнего, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком между "Сассуоло" и "Фиорентиной", которая на следующей неделе сразится с английским "Вест Хэмом" в финале Лиги конференций.

В субботу "Интер" на выезде встретится с "Торино". Для "нерадзурри" это будет генеральная репетиция перед финалом Лиги чемпионов, в котором они 10 июня сыграют против "Манчестер Сити".

В воскресенье "Наполи" в ранге чемпиона будет принимать "Сампдорию", "Милан" дома сойдется с "Вероной", "Ювентус" приедет в гости к "Удинезе", а "Рома" после проигрыша "Севилье" в финале Лиги Европы завершит сезон домашним поединком со "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Напомним, ранее "Ювентус" лишили 10 очков в Серии А за финансовые махинации.

За тур в финиш "Наполи" (87 очков) уже является новым чемпионом Италии. Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "Лацио" (71), "Интер" (69) и "Милан" (67).

"Аталанта" (61) и "Рома" (60) претендуют на места в групповом раунде Лиги Европы, откуда кого-то из них еще может потеснить "Ювентус" (59), который сейчас идет в зоне Лиги конференций.

По итогам этого сезона в Серию B вылетели "Сампдория" (19) и "Кремонезе" (24). Третьей командой, которая понизится в классе, станет "Верона" (31) или "Специя" (31).

Таблица Серии А после 37 тура

Фото: flashscore.ua

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