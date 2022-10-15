Серия А онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

15 - 17 октября состоятся игры десятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В субботу, 15 октября, начался 10-й тур итальянской Серии А сезона-2022/23.
Центральным матчем тура станет туринское дерби, в котором "Ювентус" приедет в гости к "Торино".
В этот же день "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет дома принимать "Сассуоло", а 16 октября "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко на домашней арене встретится с "Кремонезе".
- После девяти туров в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 23 балла. Далее расположились "Аталанта" (21), "Лацио" (20), "Удинезе" (20) и "Милан" (20).
- Поединки 11-го тура Серии А состоятся 21 - 24 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Суббота, 15 октября
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 16 октября
|13:30
|ИНТЕР
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 17 октября
|19:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
Таблица Серии А после 9 тура
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