Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Серия А онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

15 - 17 октября состоятся игры десятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В субботу, 15 октября, начался 10-й тур итальянской Серии А сезона-2022/23.

Центральным матчем тура станет туринское дерби, в котором "Ювентус" приедет в гости к "Торино".

В этот же день "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет дома принимать "Сассуоло", а 16 октября "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко на домашней арене встретится с "Кремонезе".

  • После девяти туров в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 23 балла. Далее расположились "Аталанта" (21), "Лацио" (20), "Удинезе" (20) и "Милан" (20).
  • Поединки 11-го тура Серии А состоятся 21 - 24 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Суббота, 15 октября
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   МОНЦА
19:00 ТОРИНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 16 октября
13:30 ИНТЕР   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 ЛАЦИО   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 НАПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ВЕРОНА   _:_   МИЛАН
Понедельник, 17 октября
19:30 САМПДОРИЯ   _:_   РОМА
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 9 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Англии по футболу

Бундеслига онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

Ла Лига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Похожие темы:

Следующая публикация