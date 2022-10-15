Серия А онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Италии по футболу

15 - 17 октября состоятся игры десятого тура итальянской Серии А сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В субботу, 15 октября, начался 10-й тур итальянской Серии А сезона-2022/23.

Центральным матчем тура станет туринское дерби, в котором "Ювентус" приедет в гости к "Торино".

В этот же день "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет дома принимать "Сассуоло", а 16 октября "Специя" другого нашего соотечественника Виктора Коваленко на домашней арене встретится с "Кремонезе".

После девяти туров в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 23 балла. Далее расположились "Аталанта" (21), "Лацио" (20), "Удинезе" (20) и "Милан" (20).

Поединки 11-го тура Серии А состоятся 21 - 24 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 9 тура

Фото: flashscore.ua

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