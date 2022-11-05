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Серия А онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Серия А онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского сыграет с лидером чемпионата — "Наполи".

С 4-го по 6 ноября состоятся матчи тринадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Болельщики увидят сразу три топовых поединка. "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Наполи" — единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А.

В свою очередь "Рома" и "Лацио" проведут принципиальное римское дерби, а "Ювентус" будет принимать "Интер".

  • После 12-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 32 очка. Далее расположились "Аталанта" (27), "Милан" (26) и "Рома" (25).
  • Поединки 14-го тура Серии А состоятся 8 – 10 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 4 ноября
21:45 УДИНЕЗЕ   1:1   ЛЕЧЧЕ
Суббота, 5 ноября
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   САССУОЛО
16:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   НАПОЛИ
21:45 МИЛАН   _:_   СПЕЦИЯ
Воскресенье, 6 ноября
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ТОРИНО
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕРОНА
16:00 САМПДОРИЯ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 РОМА   _:_   ЛАЦИО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ИНТЕР

Таблица Серии А после 12 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
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