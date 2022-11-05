Серия А онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского сыграет с лидером чемпионата — "Наполи".
С 4-го по 6 ноября состоятся матчи тринадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Болельщики увидят сразу три топовых поединка. "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Наполи" — единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А.
В свою очередь "Рома" и "Лацио" проведут принципиальное римское дерби, а "Ювентус" будет принимать "Интер".
- После 12-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 32 очка. Далее расположились "Аталанта" (27), "Милан" (26) и "Рома" (25).
- Поединки 14-го тура Серии А состоятся 8 – 10 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 4 ноября
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|1:1
|ЛЕЧЧЕ
|Суббота, 5 ноября
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|СПЕЦИЯ
|Воскресенье, 6 ноября
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ИНТЕР
Таблица Серии А после 12 тура
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