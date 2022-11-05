Серия А онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Италии по футболу

С 4-го по 6 ноября состоятся матчи тринадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Болельщики увидят сразу три топовых поединка. "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Наполи" — единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А.

В свою очередь "Рома" и "Лацио" проведут принципиальное римское дерби, а "Ювентус" будет принимать "Интер".

После 12-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 32 очка. Далее расположились "Аталанта" (27), "Милан" (26) и "Рома" (25).

Поединки 14-го тура Серии А состоятся 8 – 10 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 12 тура

Фото: flashscore.ua

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