Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Во втором поединке под руководством Шевченко Дженоа сыграет с Удинезе.
26-28 ноября состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Новый тренер "Дженоа" Андрей Шевченко попытается реабилитироваться после поражения от Ромы в поединке против Удинезе.
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- После 13 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (32 балла) — команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (28). На четвертом – "Аталанта" (25) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 21 баллами занимает восьмую строчку.
- Поединки 15 тура Серии А состоятся с 30 ноября по 2 декабря.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур
|Пятница, 26 ноября
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|-
|СОЛЕРНИТАНА
|Суббота, 27 ноября
|16:00
|ЭМПОЛИ
|-
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|САМПДОРИЯ
|-
|ВЕРОНА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|-
|АТАЛАНТА
|21:45
|ВЕНЕЦИЯ
|-
|ИНТЕР
|Воскресенье, 28 ноября
|13:30
|УДИНЕЗЕТ
|-
|ДЖЕНОА
|16:00
|МИЛАН
|-
|САССУОЛО
|16:00
|СПЕЦИЯ
|-
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|РОМА
|-
|ТОРИНО
|21:45
|НАПОЛЬ
|-
|ЛАЦИО