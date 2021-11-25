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Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

Во втором поединке под руководством Шевченко Дженоа сыграет с Удинезе.

26-28 ноября состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тренер "Дженоа" Андрей Шевченко попытается реабилитироваться после поражения от Ромы в поединке против Удинезе.

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  • После 13 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (32 балла) — команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (28). На четвертом – "Аталанта" (25) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 21 баллами занимает восьмую строчку.
  • Поединки 15 тура Серии А состоятся с 30 ноября по 2 декабря.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур
Пятница, 26 ноября
21:45 КАЛЬЯРИ   -   СОЛЕРНИТАНА
Суббота, 27 ноября
16:00 ЭМПОЛИ   -   ФИОРЕНТИНА
16:00 САМПДОРИЯ   -   ВЕРОНА
19:00 ЮВЕНТУС   -   АТАЛАНТА
21:45 ВЕНЕЦИЯ   -   ИНТЕР
Воскресенье, 28 ноября
13:30 УДИНЕЗЕТ   -   ДЖЕНОА
16:00 МИЛАН   -   САССУОЛО
16:00 СПЕЦИЯ   -   БОЛОНЬЯ
19:00 РОМА   -   ТОРИНО
21:45 НАПОЛЬ   -   ЛАЦИО

Таблица Серии А после 13 тура

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