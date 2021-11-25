Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Во втором поединке под руководством Шевченко Дженоа сыграет с Удинезе.

26-28 ноября состоятся матчи 14-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тренер "Дженоа" Андрей Шевченко попытается реабилитироваться после поражения от Ромы в поединке против Удинезе.

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После 13 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (32 балла) — команда Лучано Спаллетти опережает "Милан" только по дополнительным показателям. Третье место принадлежит "Интеру" (28). На четвертом – "Аталанта" (25) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 21 баллами занимает восьмую строчку.

Поединки 15 тура Серии А состоятся с 30 ноября по 2 декабря.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Таблица Серии А после 13 тура