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Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновского попытается не выпасть из зоны Лиги чемпионов.

8 – 10 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется во вторник поединками "Наполи" – "Эмполи" и "Специя" – "Удинезе". В тот же день действующий чемпион страны "Милан" на выезде встретится с новичком элитного дивизиона "Кремонезе".

В среду, 9 ноября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского в гостях будет противостоять "Лечче".

Завершится тур в четверг поединками "Верона" – "Ювентус" и "Лацио" – "Монца".

  • После 13-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 35 очков. Далее расположились "Милан" (29), "Лацио" (27) и "Аталанта" (27).
  • Поединки 15-го тура Серии А состоятся 11 – 13 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вторник, 8 ноября
19:30 НАПОЛИ   _:_   ЭМПОЛИ
19:30 СПЕЦИЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   МИЛАН
Среда, 9 ноября
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   АТАЛАНТА
19:30 САССУОЛО   _:_   РОМА
21:45 ИНТЕР   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 ТОРИНО   _:_   САМПДОРИЯ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   САЛЕРНИТАНА
Четверг, 10 ноября
19:30 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЛАЦИО   _:_   МОНЦА

Таблица Серии А после 13 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
14
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