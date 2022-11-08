Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского попытается не выпасть из зоны Лиги чемпионов.

8 – 10 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется во вторник поединками "Наполи" – "Эмполи" и "Специя" – "Удинезе". В тот же день действующий чемпион страны "Милан" на выезде встретится с новичком элитного дивизиона "Кремонезе".

В среду, 9 ноября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского в гостях будет противостоять "Лечче".

Завершится тур в четверг поединками "Верона" – "Ювентус" и "Лацио" – "Монца".

После 13-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 35 очков. Далее расположились "Милан" (29), "Лацио" (27) и "Аталанта" (27).

Поединки 15-го тура Серии А состоятся 11 – 13 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 13 тура

Фото: flashscore.ua

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