Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского попытается не выпасть из зоны Лиги чемпионов.
8 – 10 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется во вторник поединками "Наполи" – "Эмполи" и "Специя" – "Удинезе". В тот же день действующий чемпион страны "Милан" на выезде встретится с новичком элитного дивизиона "Кремонезе".
В среду, 9 ноября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского в гостях будет противостоять "Лечче".
Завершится тур в четверг поединками "Верона" – "Ювентус" и "Лацио" – "Монца".
- После 13-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 35 очков. Далее расположились "Милан" (29), "Лацио" (27) и "Аталанта" (27).
- Поединки 15-го тура Серии А состоятся 11 – 13 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вторник, 8 ноября
|19:30
|НАПОЛИ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:30
|СПЕЦИЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|МИЛАН
|Среда, 9 ноября
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|САМПДОРИЯ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Четверг, 10 ноября
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|МОНЦА
Таблица Серии А после 13 тура
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