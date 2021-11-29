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Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Интер" примет на своем поле "Специю", "Наполи" отправится в гости в "Сассуоло".

30 ноября – 2 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тур начнет поединок между "Фиорентиной" и "Сампдорией".

  • После 14 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (35 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (32 очка). Третье место принадлежит "Интеру" (31). На четвертом – "Аталанта" (28) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 21 баллами занимает седьмую строчку.
  • Поединки 15 тура Серии А состоятся с 30 ноября по 2 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
Вторник, 30 ноября
19:30 ФИОРЕНТИНА   -   САМПДОРИЯ
19:30 АТАЛАНТО   -   ВЕНЕЦИЯ
21:45 СОЛЕРНИТАНА   -   ЮВЕНТУС
21:45 ВЕРОНА   -   КАЛЬЯРИ
Среда, 1 декабря
19:30 ИНТЕР   -   СПЕЦИЯ
19:30 БОЛОНЬЯ   -   РОМА
21:45 САССУОЛО   -   НАПОЛЬ
21:45 ДЖЕНОА   -   МИЛАН
Четверг, 2 декабря
19:30 ТОРИНО   -   ЭМПОЛИ
21:45 Лацио   -   УДИНЕЗЕТ

Таблица Серии А после 14 тура

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