Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Интер" примет на своем поле "Специю", "Наполи" отправится в гости в "Сассуоло".
30 ноября – 2 декабря состоятся матчи 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Новый тур начнет поединок между "Фиорентиной" и "Сампдорией".
- После 14 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (35 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (32 очка). Третье место принадлежит "Интеру" (31). На четвертом – "Аталанта" (28) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 21 баллами занимает седьмую строчку.
- Поединки 15 тура Серии А состоятся с 30 ноября по 2 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
|Вторник, 30 ноября
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|-
|САМПДОРИЯ
|19:30
|АТАЛАНТО
|-
|ВЕНЕЦИЯ
|21:45
|СОЛЕРНИТАНА
|-
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ВЕРОНА
|-
|КАЛЬЯРИ
|Среда, 1 декабря
|19:30
|ИНТЕР
|-
|СПЕЦИЯ
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|-
|РОМА
|21:45
|САССУОЛО
|-
|НАПОЛЬ
|21:45
|ДЖЕНОА
|-
|МИЛАН
|Четверг, 2 декабря
|19:30
|ТОРИНО
|-
|ЭМПОЛИ
|21:45
|Лацио
|-
|УДИНЕЗЕТ