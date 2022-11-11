Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Аталанта" Малиновского попытается вернуться в зону Лиги чемпионов.
11 – 13 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком новичка элитного дивизиона "Кремонезе" против "Эмполи".
В воскресенье, 13 ноября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского попытается обыграть миланский "Интер".
В этот же день "Ювентус" померяется силами из "Лацио".
- После 14-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 38 очков. Далее расположились "Лацио" (30), "Милан" (30) и "Ювентус" (28).
- Поединки 16 тура Серии А состоятся 4 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
|Пятница, 11 ноября
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|Суббота, 12 ноября
|16:00
|НАПОЛЬ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|ЛЕЧЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 13 ноября
|16:00
|АТАЛАНТО
|_:_
|ИНТЕР
|16:00
|РОМА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|СОЛЕРНИТАНА
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|СПЕЦИЯ
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛАЦИО
Таблица Серии А после 14 тура
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