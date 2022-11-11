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Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

"Аталанта" Малиновского попытается вернуться в зону Лиги чемпионов.

11 – 13 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком новичка элитного дивизиона "Кремонезе" против "Эмполи".

В воскресенье, 13 ноября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского попытается обыграть миланский "Интер".

В этот же день "Ювентус" померяется силами из "Лацио".

  • После 14-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 38 очков. Далее расположились "Лацио" (30), "Милан" (30) и "Ювентус" (28).
  • Поединки 16 тура Серии А состоятся 4 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
Пятница, 11 ноября
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
Суббота, 12 ноября
16:00 НАПОЛЬ   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 САМПДОРИЯ   _:_   ЛЕЧЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 13 ноября
16:00 АТАЛАНТО   _:_   ИНТЕР
16:00 РОМА   _:_   ТОРИНО
16:00 МОНЦА   _:_   СОЛЕРНИТАНА
16:00 ВЕРОНА   _:_   СПЕЦИЯ
19:00 МИЛАН   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЛАЦИО

Таблица Серии А после 14 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
181
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