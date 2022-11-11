Серия А онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Италии по футболу

11 – 13 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком новичка элитного дивизиона "Кремонезе" против "Эмполи".

В воскресенье, 13 ноября, "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского попытается обыграть миланский "Интер".

В этот же день "Ювентус" померяется силами из "Лацио".

После 14-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 38 очков. Далее расположились "Лацио" (30), "Милан" (30) и "Ювентус" (28).

Поединки 16 тура Серии А состоятся 4 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 14 тура

Фото: flashscore.ua

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