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Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

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Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

Associated Press

"Наполи" примет на своем поле "Аталанту", "Интер" отправится в гости к "Роме".

4 – 6 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Новый тур начнется поединком между "Миланом" и "Салернитаной".

  • После 15 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (36 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (35 очка). Третье место принадлежит "Интеру" (34). На четвертом – "Аталанта" (31) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 24 баллами занимает седьмое место.
  • Поединки 16-го тура Серии А состоятся с 4 по 6 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2021/22
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР/12 ТУР/13 ТУР/14 ТУР/15 ТУР/16 ТУР
Суббота, 4 декабря
16:00 МИЛАН   -   САЛЕРНИТАНА
19:00 РОМА   -   ИНТЕР
21:45 НАПОЛЬ   -   АТАЛАНТО
Воскресенье, 5 декабря
13:30 БОЛОНИЯ   -   ФИОРЕНТИНА
16:00 ВЕНЕЦИЯ   -   ВЕРОНА
16:00 СПЕЦИЯ   -   САССУОЛО
19:00 САМПДОРИЯ   -   ЛАЦИО
21:45 ЮВЕНТУС   -   ДЖЕНОА
Понедельник, 6 декабря
19:30 ЭМПОЛИ   -   УДИНЕЗЕ
21:45 КАЛЬЯРИ   -   ТОРИНО

Таблица Серии А после 15 тура

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