Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Наполи" примет на своем поле "Аталанту", "Интер" отправится в гости к "Роме".
4 – 6 декабря состоятся матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2021/22.
Новый тур начнется поединком между "Миланом" и "Салернитаной".
- После 15 туров в чемпионате лидирует "Наполи" (36 баллов). На второй строчке расположился "Милан" (35 очка). Третье место принадлежит "Интеру" (34). На четвертом – "Аталанта" (31) украинца Руслана Малиновского. "Ювентус" с 24 баллами занимает седьмое место.
- Поединки 16-го тура Серии А состоятся с 4 по 6 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2021/22
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|Суббота, 4 декабря
|16:00
|МИЛАН
|-
|САЛЕРНИТАНА
|19:00
|РОМА
|-
|ИНТЕР
|21:45
|НАПОЛЬ
|-
|АТАЛАНТО
|Воскресенье, 5 декабря
|13:30
|БОЛОНИЯ
|-
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|-
|ВЕРОНА
|16:00
|СПЕЦИЯ
|-
|САССУОЛО
|19:00
|САМПДОРИЯ
|-
|ЛАЦИО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|-
|ДЖЕНОА
|Понедельник, 6 декабря
|19:30
|ЭМПОЛИ
|-
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|-
|ТОРИНО