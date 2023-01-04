Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

Это будут первые поединки высшего итальянского дивизиона в 2023 году.

В среду, 4 января, состоятся матчи 16 тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Все поединки необычно будут сыграны в течение одного дня.

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Специи", за которую в аренде из клуба из Бергамо выступает другой наш соотечественник Виктор Коваленко.

Центральным в туре станет противостояние миланского "Интера" и "Наполи".

После 15-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 41 очко. Далее расположились "Милан" (33), "Ювентус" (31), "Лацио" (30) и "Интер" (30).

Поединки 17-го тура Серии А состоятся 7 – 9 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 15 тура

Фото: flashscore.ua

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