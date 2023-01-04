Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

Это будут первые поединки высшего итальянского дивизиона в 2023 году.
В среду, 4 января, состоятся матчи 16 тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Все поединки необычно будут сыграны в течение одного дня.
"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Специи", за которую в аренде из клуба из Бергамо выступает другой наш соотечественник Виктор Коваленко.
Центральным в туре станет противостояние миланского "Интера" и "Наполи".
- После 15-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 41 очко. Далее расположились "Милан" (33), "Ювентус" (31), "Лацио" (30) и "Интер" (30).
- Поединки 17-го тура Серии А состоятся 7 – 9 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Среда, 4 января
|13:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|МИЛАН
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|САМПДОРИЯ
|15:30
|СПЕЦИЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|15:30
|ТОРИНО
|_:_
|ВЕРОНА
|17:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|17:30
|РОМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
Таблица Серии А после 15 тура
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