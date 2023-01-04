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Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Серия А онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

Это будут первые поединки высшего итальянского дивизиона в 2023 году.

В среду, 4 января, состоятся матчи 16 тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Все поединки необычно будут сыграны в течение одного дня.

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Специи", за которую в аренде из клуба из Бергамо выступает другой наш соотечественник Виктор Коваленко.

Центральным в туре станет противостояние миланского "Интера" и "Наполи".

  • После 15-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 41 очко. Далее расположились "Милан" (33), "Ювентус" (31), "Лацио" (30) и "Интер" (30).
  • Поединки 17-го тура Серии А состоятся 7 – 9 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ/СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Среда, 4 января
13:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   МИЛАН
13:30 САССУОЛО   _:_   САМПДОРИЯ
15:30 СПЕЦИЯ   _:_   АТАЛАНТА
15:30 ТОРИНО   _:_   ВЕРОНА
17:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЛАЦИО
17:30 РОМА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ЮВЕНТУС
19:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   МОНЦА
21:45 ИНТЕР   _:_   НАПОЛИ
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ЭМПОЛИ

Таблица Серии А после 15 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
121
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