Серия А онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке будут сильнейшего определять "Милан" и "Рома".
7 – 9 января состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
8 января "Специя", за которую в аренде выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, будет принимать "Лечче".
В тот же день в центральном поединке тура сойдутся "Милан" и "Рома", а лидер чемпионата, "Наполи", приедет в гости к "Сампдории".
Завершится тур 9 января выездным матчем "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Болоньи".
- После 16-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 41 очко. Далее расположились "Милан" (36), "Ювентус" (34) и "Интер" (33).
- Поединки 18 тура Серии А состоятся 13 – 16 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Суббота, 7 января
|16:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ИНТЕР
|Воскресенье, 8 января
|13:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|САМПДОРИЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 9 января
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблица Серии А после 16 тура
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