Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Серия А онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке будут сильнейшего определять "Милан" и "Рома".

7 – 9 января состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

8 января "Специя", за которую в аренде выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, будет принимать "Лечче".

В тот же день в центральном поединке тура сойдутся "Милан" и "Рома", а лидер чемпионата, "Наполи", приедет в гости к "Сампдории".

Завершится тур 9 января выездным матчем "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Болоньи".

  • После 16-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 41 очко. Далее расположились "Милан" (36), "Ювентус" (34) и "Интер" (33).
  • Поединки 18 тура Серии А состоятся 13 – 16 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Суббота, 7 января
16:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   САССУОЛО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 МОНЦА   _:_   ИНТЕР
Воскресенье, 8 января
13:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   ТОРИНО
16:00 ЛАЦИО   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 СПЕЦИЯ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 САМПДОРИЯ   _:_   НАПОЛИ
21:45 МИЛАН   _:_   РОМА
Понедельник, 9 января
19:30 ВЕРОНА   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   АТАЛАНТА

Таблица Серии А после 16 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Еще одна потеря для футбольного мира: умер легендарный итальянский форвард Джанлука Виалли

Ла Лига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Интер" нанес лидеру Серии A первое поражение в сезоне, "Ювентус" вырвал победу у аутсайдера (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
84
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация