Серия А онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке будут сильнейшего определять "Милан" и "Рома".

7 – 9 января состоятся матчи 17-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

8 января "Специя", за которую в аренде выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, будет принимать "Лечче".

В тот же день в центральном поединке тура сойдутся "Милан" и "Рома", а лидер чемпионата, "Наполи", приедет в гости к "Сампдории".

Завершится тур 9 января выездным матчем "Аталанты" украинского полузащитника Руслана Малиновского против "Болоньи".

После 16-го тура в Чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 41 очко. Далее расположились "Милан" (36), "Ювентус" (34) и "Интер" (33).

Поединки 18 тура Серии А состоятся 13 – 16 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 16 тура

Фото: flashscore.ua

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