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Серия А онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Серия А онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке сойдутся "Наполи" и "Ювентус".

13 – 16 января состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Откроется он сразу центральным противостоянием уикенда между лидером чемпионата "Наполи" и "Ювентусом".

15 января "Специя", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, на выезде сыграет против "Торино". Завершится тур в понедельник поединком "Эмполи" – "Сампдория".

  • После 17-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 44 очка. Далее расположились "Ювентус" (37), "Милан" (37) и "Интер" (34).
  • Поединки 19-го тура Серии А состоятся 21 – 24 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 13 января
21:45 НАПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС
Суббота, 14 января
16:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 15 января
13:30 САССУОЛО   _:_   ЛАЦИО
16:00 ТОРИНО   _:_   СПЕЦИЯ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   САЛЕРНИТАНА
21:45 РОМА   _:_   ФИОРЕНТИНА
Понедельник, 16 января
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   САМПДОРИЯ

Таблица Серии А после 17 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
115
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