Серия А онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке сойдутся "Наполи" и "Ювентус".

13 – 16 января состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Откроется он сразу центральным противостоянием уикенда между лидером чемпионата "Наполи" и "Ювентусом".

15 января "Специя", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, на выезде сыграет против "Торино". Завершится тур в понедельник поединком "Эмполи" – "Сампдория".

После 17-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 44 очка. Далее расположились "Ювентус" (37), "Милан" (37) и "Интер" (34).

Поединки 19-го тура Серии А состоятся 21 – 24 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 17 тура

Фото: flashscore.ua

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