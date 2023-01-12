Серия А онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке сойдутся "Наполи" и "Ювентус".
13 – 16 января состоятся матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Откроется он сразу центральным противостоянием уикенда между лидером чемпионата "Наполи" и "Ювентусом".
15 января "Специя", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, на выезде сыграет против "Торино". Завершится тур в понедельник поединком "Эмполи" – "Сампдория".
- После 17-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 44 очка. Далее расположились "Ювентус" (37), "Милан" (37) и "Интер" (34).
- Поединки 19-го тура Серии А состоятся 21 – 24 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
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|Пятница, 13 января
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Суббота, 14 января
|16:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 15 января
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|СПЕЦИЯ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Понедельник, 16 января
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САМПДОРИЯ
Таблица Серии А после 17 тура
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