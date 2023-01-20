Серия А онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" примет "Аталанту", а "Милан" в гостях сыграет против "Лацио".

21 – 24 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

21 января лидер чемпионата – "Наполи" – на выезде будет играть с "Салернитаной".

22 января "Специя", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, будет принимать "Рому". В тот же день "Ювентус" на своем поле встретится с "Аталантой".

Завершится тур 24 января противостоянием в Риме между "Лацио" и "Миланом".

Напомним, посреди недели в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии-2023. "Интер" разбил "Милан" и стал обладателем трофея.

После 18-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 47 очков. Далее расположились "Милан" (38), "Ювентус" (37) и "Интер" (37).

Поединки 20-го тура Серии А состоятся 27 – 30 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 18 тура

Фото: flashscore.ua

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