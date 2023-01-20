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Серия А онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

"Ювентус" примет "Аталанту", а "Милан" в гостях сыграет против "Лацио".

21 – 24 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

21 января лидер чемпионата – "Наполи" – на выезде будет играть с "Салернитаной".

22 января "Специя", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, будет принимать "Рому". В тот же день "Ювентус" на своем поле встретится с "Аталантой".

Завершится тур 24 января противостоянием в Риме между "Лацио" и "Миланом".

Напомним, посреди недели в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии-2023. "Интер" разбил "Милан" и стал обладателем трофея.

  • После 18-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 47 очков. Далее расположились "Милан" (38), "Ювентус" (37) и "Интер" (37).
  • Поединки 20-го тура Серии А состоятся 27 – 30 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Суббота, 21 января
16:00 ВЕРОНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   НАПОЛИ
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 22 января
13:30 САМПДОРИЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 МОНЦА   _:_   САССУОЛО
19:00 СПЕЦИЯ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   АТАЛАНТА
Понедельник, 23 января
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   КРЕМОНЕЗЕ
21:45 ИНТЕР   _:_   ЭМПОЛИ
Вторник, 24 января
21:45 ЛАЦИО   _:_   МИЛАН

Таблица Серии А после 18 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Просмотры
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