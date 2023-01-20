Серия А онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" примет "Аталанту", а "Милан" в гостях сыграет против "Лацио".
21 – 24 января состоятся матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
21 января лидер чемпионата – "Наполи" – на выезде будет играть с "Салернитаной".
22 января "Специя", за которую в аренде из "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, будет принимать "Рому". В тот же день "Ювентус" на своем поле встретится с "Аталантой".
Завершится тур 24 января противостоянием в Риме между "Лацио" и "Миланом".
Напомним, посреди недели в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии-2023. "Интер" разбил "Милан" и стал обладателем трофея.
- После 18-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 47 очков. Далее расположились "Милан" (38), "Ювентус" (37) и "Интер" (37).
- Поединки 20-го тура Серии А состоятся 27 – 30 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Суббота, 21 января
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 22 января
|13:30
|САМПДОРИЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|СПЕЦИЯ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понедельник, 23 января
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КРЕМОНЕЗЕ
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Вторник, 24 января
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|МИЛАН
Таблица Серии А после 18 тура
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