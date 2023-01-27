Серия А онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке "Наполи" будет принимать "Рому".

27 – 30 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется противостоянием "Специи", за которую в аренде с "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, и "Болоньи".

В центральном матче 29 января встретятся лидер чемпионата "Наполи" и "Рома".

После 19-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 50 очков. Далее расположились "Милан" (38), "Лацио" (37), "Интер" (37) и "Рома" (37). "Ювентус" опустился с третьего места на 10-е после того, как туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинации .

. Поединки 21 тура Серии А состоятся 4 – 7 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".

Таблица Серии А после 19 тура

Фото: flashscore.ua

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