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Серия А онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Серия А онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Наполи" будет принимать "Рому".

27 – 30 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

Тур откроется противостоянием "Специи", за которую в аренде с "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, и "Болоньи".

В центральном матче 29 января встретятся лидер чемпионата "Наполи" и "Рома".

  • После 19-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 50 очков. Далее расположились "Милан" (38), "Лацио" (37), "Интер" (37) и "Рома" (37). "Ювентус" опустился с третьего места на 10-е после того, как туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинации.
  • Поединки 21 тура Серии А состоятся 4 – 7 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Пятница, 27 января
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   СПЕЦИЯ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САЛЕРНИТАНА
Суббота, 28 января
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ТОРИНО
19:00 КРЕМОНЕЗЕ   _:_   ИНТЕР
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САМПДОРИЯ
Воскресенье, 29 января
13:30 МИЛАН   _:_   САССУОЛО
16:00 ЮВЕНТУС   _:_   МОНЦА
19:00 ЛАЦИО   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛИ   _:_   РОМА
Понедельник, 30 января
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 19 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
817
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