Серия А онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Италии по футболу

В центральном поединке "Наполи" будет принимать "Рому".
27 – 30 января состоятся матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.
Тур откроется противостоянием "Специи", за которую в аренде с "Аталанты" выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, и "Болоньи".
В центральном матче 29 января встретятся лидер чемпионата "Наполи" и "Рома".
- После 19-го тура в чемпионате Италии лидирует "Наполи", имеющий в своем активе 50 очков. Далее расположились "Милан" (38), "Лацио" (37), "Интер" (37) и "Рома" (37). "Ювентус" опустился с третьего места на 10-е после того, как туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинации.
- Поединки 21 тура Серии А состоятся 4 – 7 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Лечче", "Монца" и "Кремонезе".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Пятница, 27 января
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|СПЕЦИЯ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Суббота, 28 января
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|КРЕМОНЕЗЕ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САМПДОРИЯ
|Воскресенье, 29 января
|13:30
|МИЛАН
|_:_
|САССУОЛО
|16:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 30 января
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 19 тура
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